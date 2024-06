Cagliari, raggiunto l'accordo definitivo con l'Empoli per Luperto e Nicola: le cifre

I rossoblù volevano il difensore a prescindere per sostituire Dossena, destinato al Como. La cifra omnicomprensiva del cartellino del giocatore e dell'indennizzo per l'allenatore è di 4 milioni di euro. Al momento manca ancora qualcosa sul contratto di Luperto, ma la trattativa dovrebbe concludersi senza problemi.

Ore frenetiche per costruire la nuova rosa che andrà in ritiro ai primi di luglio. Il Cagliari continua a lavorare per gli arrivi di Luperto e Davide Nicola dall'Empoli. Così, con il ds Nereo Bonato in trincea, è stato raggiunto un accordo definitivo tra le due società. Intanto, al club del patron Giulini piace Kevin Carlos dell'Yverdon. Il Cagliari ha trovato in Davide Nicola il profilo giusto per il post Claudio Ranieri. Si sapeva oramai da tempo che nelle ultime ore la società era al lavoro per trovare l'accordo definitivo con l'Empoli per liberare l'allenatore. Nella giornata di venerdì 28 giugno Cagliari ed Empoli hanno raggiunto un accordo definitivo per Nicola e Sebastiano Luperto. Punto di riferimento nello spogliatoio del club toscano proprio sotto la guida di Davide Nicola.