I Grifoni di Alghero conquistano un sofferto terzo posto nella terza tappa del Sardinia Beach Rugby Cup

La classifica finale delle partite ha evidenziato l'alto livello di competizione tra le squadre. Ecco i risultati delle partite disputate: Bulldog vs Alghero: 9-2 Trenicotteri 1 vs Cagliari: 8-2 Bulldog vs Trenicotteri 2: 5-2 (Ragazze) Trenicotteri 1 vs Alghero: 11-1 Cagliari vs Trenicotteri 2: 7-8 Bulldog vs Trenicotteri 1: 2-8 (Ragazze) Alghero vs Cagliari: 6-5 Trenicotteri 1 vs Trenicotteri 2: 9-3 Bulldog vs Cagliari: 4-1 Alghero vs Trenicotteri 2: 7-3





L'evento ha registrato una grande affluenza di pubblico, che ha assistito entusiasta alle partite, apprezzando il grande spettacolo offerto dai giocatori. Inoltre, un torneo femminile ha arricchito ulteriormente la giornata, dimostrando la crescente partecipazione delle donne nel rugby. Come da tradizione, la giornata si è conclusa con il classico terzo tempo, un momento di convivialità che ha visto tutti i partecipanti, giocatori e spettatori, unirsi per celebrare lo sport e l'amicizia, seguito dalle premiazioni alle 19.00. Questa tappa del Sardinia Beach Rugby Cup ha dimostrato ancora una volta la vitalità e la passione per il rugby in Sardegna, con squadre che, nonostante le difficoltà, continuano a dare il massimo e a coinvolgere sempre più appassionati. Un plauso particolare va ai Grifoni di Alghero, che hanno saputo conquistare il podio con determinazione e spirito di squadra.

Sabato 29 giugno, al Poetto di Cagliari, si è disputata la terza tappa del Sardinia Beach Rugby Cup, un evento attesissimo che ha visto la partecipazione di cinque agguerrite squadre: Trenicotteri 1, Trenicotteri 2, Cagliari, Bulldog e i Grifoni di Alghero. La giornata, iniziata alle 9.30 con la presentazione delle squadre, ha visto un susseguirsi di partite avvincenti. I Trenicotteri 1 si sono imposti come vincitori della tappa, seguiti dai Bulldog, con i Grifoni di Alghero che, nonostante un numero ridotto di giocatori, hanno conquistato un meritato terzo posto. Un risultato reso possibile anche grazie all'aiuto di due giocatori del Cagliari che hanno rinforzato la compagine algherese.