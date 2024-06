L'Extratime di Mr Simon: Una Nazionale italiana inguardabile - Battuta dalla Svizzera e uscita agli ottavi

Una brutta Italia, a mio parere, molto più orrenda della Nazionale di Giampiero Ventura, quella famosa nazionale che clamorosamente non staccò il biglietto per i mondiali, pareggiando a reti bianche contro la Svezia. Se riavvolgiamo il nastro di qualche giorno e analizziamo i dati, senza quel gol di Zaccagni, questa Nazionale non sarebbe passata come migliore terza. In tutte le partite, la compagine di Spalletti ha sempre subito gol, reti su autentiche ingenuità nelle zone calde del campo. Sono mancati parecchio giocatori come Scamacca e lo stesso Retegui. Questa eliminazione deve servire per rivedere tutto ciò che non ha funzionato. Non può essere archiviata come un semplice incidente di percorso; gli attaccanti non hanno segnato, questa Nazionale segna poco.





Il miglior marcatore della Nazionale è ancora sua Maestà Gigi Riva. Questo ci dice che è una squadra che verticalizza poco e lentamente, tanto è vero che la Svizzera non è mai andata in difficoltà e riusciva a compattarsi sempre in tempo. Bisogna voltare pagina, perché purtroppo è stata un’eliminazione meritata. Spalletti avrà bisogno di tempo per capire cosa non è andato in questo Europeo. Ma una cosa è chiara: questa Nazionale deve cambiare marcia, deve ritrovare la grinta e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. Solo così potrà tornare a essere protagonista e non una comparsa in una competizione internazionale.

Una nazionale italiana inguardabile esce agli ottavi di finale, sconfitta dalla Svizzera per due reti a zero. Fin dai primi minuti di gioco, gli Azzurri mostrano una confusione allarmante, sempre secondi sul pallone e completamente smarriti. Al minuto 37, Freuler infilza Donnarumma, e la prima frazione si chiude con gli elvetici avanti e gli Azzurri mai pericolosi. Nella seconda frazione, dopo appena un minuto, arriva la doccia fredda: Vargas, con una staffilata sotto l'incrocio, raddoppia per la Svizzera. La reazione degli Azzurri? Non pervenuta. Sommer non viene mai impegnato, la Svizzera amministra tutta la seconda frazione e vola ai quarti di finale senza mai soffrire.