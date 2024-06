I pronostici di MR SIMON - Ottavi di finale Euro 2024

La fase a gironi di Euro 2024 ha regalato, come di consueto, alcune sorprese degne di nota. La storica qualificazione della Georgia e la sorprendente Austria, che vincendo il proprio girone si presenta come autentica mina vagante nella fase da dentro o fuori, sono solo alcuni degli highlight di questo torneo. Ma ora è il momento delle gare che contano davvero. Abbiamo analizzato attentamente gli ottavi di finale e siamo pronti a presentarvi le nostre previsioni.

Svizzera vs Italia

Data: Sabato 29 giugno, ore 18:00

Stadio: Olympiastadion, Berlino

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Il primo ottavo di finale ci riguarda da vicino: sarà infatti Svizzera vs Italia ad aprire le danze. Questo incontro segnerà il quinto scontro tra le due nazionali, ed è la sesta volta che gli svizzeri partecipano a una competizione internazionale. Nelle ultime 26 gare a eliminazione diretta, gli Azzurri sono andati ai tempi supplementari ben 15 volte, un dato che non è certo incoraggiante. Tuttavia, la cabala sorride all'Italia, poiché la Svizzera non ha mai vinto un ottavo di finale.

Le nostre scommesse:

Over 1.5 gol: Quotato a 1.53 (bet365)

Quotato a 1.53 (bet365) Risultato esatto 1-2 per l’Italia: Quotato a 11.00

Germania vs Danimarca

Data: Sabato 29 giugno, ore 21:00

Stadio: Signal Iduna Park, Dortmund

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Il secondo ottavo di finale, tra Germania e Danimarca, si preannuncia equilibrato. Le due nazionali si sono sempre affrontate con rispetto e i risultati recenti confermano questa tendenza. La Danimarca, però, ha un dato statistico sfavorevole: ha sempre perso contro le nazionali ospitanti, un fattore da non sottovalutare.

Le nostre scommesse:

Modalità della vittoria (Tempi Supplementari in favore della Germania): Quotato a 10.00

Quotato a 10.00 Risultato esatto 1-1: Quotato a 7.50

Inghilterra vs Slovacchia

Data: Domenica 30 giugno, ore 18:00

Stadio: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arbitro: Meler (Turchia)

Il terzo ottavo di finale vedrà in campo Inghilterra e Slovacchia. Gli inglesi partono favoriti, avendo vinto cinque delle ultime sei sfide contro gli slovacchi. Nelle ultime tre gare, la Slovacchia ha sempre aperto le marcature ma è stata poi raggiunta e superata per 2-1.

Le nostre scommesse:

Entrambe le squadre segnano (Sì): Quotato a 2.50

Quotato a 2.50 Risultato esatto 3-1 per l’Inghilterra: Quotato a 15.00

Buon calcio a tutti, appassionati di sport e carissimi lettori della Gazzetta Sarda. Ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile e di godervi ogni momento di questo emozionante torneo europeo.