Sport Firenze si tinge di giallo per la presentazione del Tour De France

A 100 anni di distanza dalla prima vittoria di un italiano al Tour De France, Ottavio Bottecchia, l’organizzazione della corsa gialla, ha scelto l’Italia per il suo avvio, ed è la prima volta, scegliendo la Firenze di Gino Bartali e Gastone Nencin per la sua prima partenza dell’edizione 111 della Gran Boucle, che vedrà le prime tre tappe in territorio completamente italiano. Gli italiani al via quest’anno sono solo 8, tra i quali ci sono: Giulio Ciccone, detentore uscente della maglia a pois di scalatore, Alberto Bettiol che è il nuovo campione Italiano da domenica scorsa, Luca Mozzato, un corridore veloce che potrebbe essere l’ultimo uomo per Arnaud Démare che è il velocista della sua squadra, Davide Ballerini che probabilmente potremmo vedere in fuga col vento in faccia. Della partita saranno anche Davide Formolo, Gianni Moscon e Matteo Sobrero. La prima tappa, domani 29 Giugno, sarà Firenze- Rimini e si prospetta un duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar per la conquista dell’ambitissima maglia gialla di leader della classifica generale.