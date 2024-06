La Georgia che non ti aspetti: Battuto il Portogallo di CR7, storica qualificazione

Il 2-0 inflitto ai portoghesi non lascia spazio a dubbi: è una vittoria meritata sotto ogni aspetto del gioco. Una rete in contropiede in apertura di gara e un penalty deciso al VAR hanno affossato un Portogallo mai realmente in partita, forse appagato dalla qualificazione già in tasca e tradito da un turnover eccessivo. Ho spesso sottolineato come queste competizioni riservino sorprese, ma ciò che abbiamo visto non è solo una semplice sorpresa.





È il coronamento di un sogno, la manifestazione di una passione calcistica che ha trovato finalmente la sua espressione più alta. Stanotte, i caroselli in tutta la Georgia celebreranno una pagina di storia calcistica, scritta con grande merito e con una prestazione che rimarrà impressa nella memoria collettiva. L’impresa dei georgiani è una lezione di calcio e di vita. Dimostra che con dedizione, strategia e un pizzico di audacia, si possono abbattere giganti e riscrivere i libri di storia. La Georgia, con il suo 2-0 sui portoghesi, ha dimostrato che non esistono squadre invincibili e che ogni partita è una nuova occasione per sorprendere il mondo.

Per la prima volta nella storia, la Georgia approda agli ottavi di finale di un Europeo per Nazioni. Una vittoria che sa di epopea, una battaglia calcistica in cui K'varatskhelia e i suoi compagni hanno dato il meglio, scrivendo una pagina inaspettata di storia. Sul terreno verde, la Georgia ha dimostrato di essere una squadra compatta, strategica, capace di approfittare delle debolezze altrui e di esaltare le proprie forze.