“Elettroshock”, un cortometraggio di poco meno di trenta minuti con Claudio Ranieri

Le sue parole fanno da cornice a immagini inedite e contenuti “backstage” entusiasmanti, dove i protagonisti e le riprese si alternano seguendo l’ordine cronologico della stagione: concluso il breve spezzone dove viene riassunta l’impresa della promozione dello scorso campionato, a parlare è Leonardo Pavoletti, che ricorda l’importanza della vittoria in rimonta con il Frosinone, la prima in Serie A del Ranieri bis. Struggenti ed emozionanti le immagini legate ai giorni in cui il popolo rossoblù ha dato il suo addio a Gigi Riva, leggenda eterna che la Sardegna e l’Italia intera hanno salutato il 24 gennaio scorso. “Quando è arrivato il Torino eravamo emotivamente provati e non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto”, sono le parole del Mister. Il titolo – ELETTROSHOCK – si ispira a quanto accaduto (e poi raccontato) al termine della gara persa con la Lazio, quando mister Ranieri decise di rassegnare le dimissioni, poi ritirate: “I ragazzi ne avevano bisogno”.





Vero punto di svolta della stagione. In un’altalena di tensioni, gioie e qualche intoppo di percorso – passando dall’esodo di Monza alle grandi prestazioni con Atalanta e Inter – si arriva alla sfida decisiva di Reggio Emilia, che ha sancito la salvezza matematica. Qui l’intervento “dietro le quinte” del presidente Giulini, che prima di prendere il volo di rientro per la Sardegna ha voluto ringraziare i ragazzi per quanto fatto durante il campionato. Il video si conclude con le immagini post Cagliari-Fiorentina e il tributo della Unipol Domus gremita per mister Ranieri, il suo staff e tutta la squadra. ELETTROSHOCK è un lavoro di team che ha visto impegnate più figure professionali legate al Club: le immagini sono state realizzate e prodotte da Eja Tv, service del Cagliari, con la supervisione e il coordinamento dell’area Business&Media del Club.

Un video racconto che riassume un anno e mezzo di grandi emozioni, con un’intervista esclusiva di mister Ranieri – realizzata nello stesso scenario del celebre saluto al Cagliari di poco più di un mese fa – a fare da “file rouge” dell’intera produzione: questo è “Elettroshock”, un cortometraggio di poco meno di trenta minuti che i tifosi rossoblù possono vedere in anteprima sull’app ufficiale Cagliari Calcio (clicca qui per scaricarla); nei prossimi giorni sarà disponibile anche sul canale YouTube. A fare da cappello iniziale le dichiarazioni di un giovane Claudio Ranieri ai suoi esordi da allenatore, quando neanche quarantenne sedette sulla panchina del Cagliari rendendosi protagonista di due promozioni e una salvezza mai dimenticate.