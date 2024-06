Circuito Regionale di Beach Volley 2024: sei tappe di adrenalina sulle spiagge sarde

Le Tappe del Circuito: 6-7 Luglio - 4 Mori Family Beach, Muravera (SU) Il circuito prende il via con un torneo B1, sia per il femminile che per il maschile, organizzato dall'ASD Beach Volley Cagliari. La spiaggia di Muravera sarà il palcoscenico perfetto per inaugurare questa avventura sportiva.





13-14 Luglio - Spiaggia Campu Matta, Santa Margherita di Pula (CA) La seconda tappa si sposta nella suggestiva spiaggia di Campu Matta, con un altro torneo B1. Il Comune di Pula, insieme a Vivi Pula, accoglierà i giocatori e il pubblico in un’atmosfera unica.





20-21 Luglio - Spiaggia La Cinta, San Teodoro (SS) San Teodoro ospiterà la terza tappa del circuito con un torneo B1 maschile. Organizzato da Time Out Volley, questo evento promette partite intense e spettacolo assicurato.





28-29 Luglio - Summerbeach Village, Alghero (SS) Questa tappa è particolarmente speciale. Il Summerbeach Village di Alghero festeggia quest'anno i vent'anni di attività, trasformandosi in un vero e proprio villaggio sportivo. Oltre ai campi per il torneo B1 (femminile e maschile), il villaggio offrirà musica live, stand up comedy e giochi per bambini e famiglie, rendendo l’evento un’esperienza indimenticabile per tutta l'estate.





10-11 Agosto - Spiaggia Bados, Olbia (SS) La quinta tappa si terrà nella splendida spiaggia di Bados, con un torneo B2 sia per il femminile che per il maschile, organizzato da Time Out Volley. Un’altra occasione per vivere lo sport in uno dei contesti naturali più belli dell’isola.





31 Agosto-1 Settembre - Lido di Orrì, Tortolì (NU) L’ultima tappa del circuito si svolgerà al Lido di Orrì, con un torneo B1 organizzato dall'ASD Beach Volley Cagliari. Questo evento chiuderà in bellezza il Circuito Regionale di Beach Volley 2024, regalando agli appassionati un finale entusiasmante.





Ogni tappa del circuito non sarà solo un’occasione per vedere in azione alcuni dei migliori atleti di beach volley, ma anche un momento di festa e condivisione. Le splendide spiagge della Sardegna offriranno lo scenario perfetto per questa competizione, unendo sport, divertimento e natura in un mix esplosivo. Preparatevi a tifare, divertirvi e vivere momenti indimenticabili. Il Circuito Regionale di Beach Volley 2024 sta per iniziare e promette di essere un evento straordinario per tutti gli amanti dello sport e della Sardegna.

L’attesa è finita. Il 6 luglio si alzerà il sipario sul Circuito Regionale di Beach Volley 2024, un evento che promette di portare l’adrenalina e la passione del volley sulle spiagge più belle della Sardegna. Organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Sardegna in collaborazione con le società ospitanti, il circuito prevede sei tappe mozzafiato che coinvolgeranno atleti e appassionati di questo sport spettacolare.