Il Tennis club Alghero MP Finance vola in finale

L'italo-argentino Juan Bautista Otegui ha proseguito sulla stessa linea, sconfiggendo Gabriele Volpi 6-1, 6-2. Cristiano Monte ha confermato la superiorità del Tc Alghero battendo Daniele Toni 6-3, 6-1, mentre Benjamin Lock, il davisman dello Zimbabwe, ha chiuso i conti contro Tommaso Schold con un 6-0, 6-4. Merita una menzione speciale la performance di Benjamin Lock, che, nonostante la recente vittoria nel torneo di doppio del Challenger di Blois in Francia, ha viaggiato nella notte per essere presente alla semifinale.





Dopo un lungo viaggio via Francoforte e Olbia, Lock è arrivato in tempo per contribuire alla vittoria decisiva del Tc Alghero. Ora, la squadra algherese si prepara ad affrontare la finale con grande entusiasmo e determinazione, pronta a dare il massimo per conquistare il titolo. I tifosi e tutto l'ambiente del Tennis Club Alghero MP Finance sono in trepidante attesa, sperando di festeggiare un traguardo storico.

Il Tennis Club Alghero MP Finance ha conquistato un posto in finale nei playoff del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Nella semifinale, gli algheresi hanno battuto il Ct Pontedera con un netto 4-0, chiudendo la pratica dopo i singolari senza concedere nemmeno un set agli avversari. Michele Fois ha dato il via alla serie di vittorie superando Riccardo Galli con il punteggio di 6-3, 6-1.