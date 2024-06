Ciclismo giovanile: un successo straordinario per la gara XC di Alghero Bike

Questi team hanno portato in pista piccoli e giovani bikers, impegnati a conquistare punti preziosi per le loro squadre. La competizione è stata intensa e ha visto emergere talenti promettenti. La classifica finale ha decretato SC Fausto Coppi 72 come vincitrice, seguita da Alghero Bike e Gruppo Sportivo Pedale Siniscolese.





Ecco la classifica completa: SC Fausto Coppi 72 Alghero Bike Gruppo Sportivo Pedale Siniscolese S.C. Pattada Terranova Fancello Cicli Ciclistica Ozierese ASD Ittiri Caneddu Zema Bike Olbia La manifestazione non avrebbe potuto avere luogo senza il prezioso supporto della famiglia Ruiu, che ha partecipato attivamente all'evento. Un ringraziamento speciale va al Comune di Olmedo e all’amministrazione comunale per il patrocinio, nonché alla compagnia del Corpo Barracellare e Olmedo Emergenza per il loro fondamentale supporto logistico e di sicurezza.





Un plauso va anche alla Proloco di Olmedo per il servizio Food & Beverage, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più piacevole per tutti i partecipanti e spettatori. Infine, un grazie di cuore a tutti gli amici, soci, sostenitori e genitori di Alghero Bike. Il loro impegno prima, durante e dopo la gara è stato indispensabile per il successo della manifestazione. La gara XC giovanissimi ha dimostrato che la passione per il ciclismo è viva e vibrante, e che il futuro di questo sport è in ottime mani grazie all'entusiasmo e alla dedizione delle nuove generazioni.

Il ciclismo giovanile ha vissuto una giornata di gloria e passione sabato scorso, con la gara XC giovanissimi dedicata a Mario Ruiu e organizzata da Alghero Bike. Presso il campo comunale di Olmedo, il circuito di Mountain Bike ha visto un’incredibile affluenza di giovani ciclisti, tecnici e sostenitori delle squadre giovanili del nord Sardegna. L'evento ha coinvolto società rinomate come la Società Ciclistica Terranova Fancello Cicli, Asd Cannedu Ittiri “Antonio Manca”, Ciclistica Ozierese, Gruppo Sportivo Pedale Siniscolese, Settore giovanile s.c. Pattada, SC Fausto Coppi 72, e G.S. Zema Bike.