I Pronostici di MR SIMON sulle prossime gare degli Europei di calcio

Spagna vs Italia - Giovedì 20 giugno, ore 21:00, Veltins Arena, Gelsenkirchen Il big match tra Spagna e Italia sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic. Entrambe le nazionali hanno ottenuto tre punti nella gara d'esordio. Gli spagnoli hanno vinto le ultime due partite contro gli azzurri, entrambe in Nations League. Tuttavia, l'Italia è imbattuta nelle ultime 10 partite di campionati europei, con una serie di risultati utili consecutivi iniziati sotto la guida dell'ex CT Roberto Mancini. Dopo un'analisi approfondita, prevediamo una partita con pochi gol. Vi proponiamo il segno X quotato a 3.25. Il risultato esatto Spagna-Italia 1-1 è quotato a 6.50.





Slovacchia vs Ucraina - Venerdì 21 giugno, ore 15:00, Esprit Arena, Düsseldorf La Slovacchia, che ha sorpreso tutti con la vittoria contro il Belgio, affronterà l'Ucraina in una partita cruciale diretta dall'inglese Michael Oliver. La Slovacchia potrebbe fare la storia vincendo due partite di fila in un'edizione degli Europei per la prima volta. Tuttavia, ha vinto solo due degli otto incontri disputati contro gli ucraini. L'Ucraina, detronizzata dalla Romania, ha bisogno assolutamente della vittoria per sperare ancora nella qualificazione. Vi proponiamo Entrambe le squadre segnano NO quotata a 1.83. Il risultato esatto Slovacchia-Ucraina 0-0 è quotato a 8.50.





Buon Europeo a tutti voi appassionati del grande calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda. Ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Euro 2024 ha aperto le danze, con la prima parte della fase a gironi che si è conclusa senza particolari sorprese, a parte la sorprendente vittoria della Slovacchia contro il Belgio. Ora, entriamo insieme nella seconda fase, con le nazionali favorite che si preparano per la seconda gara del girone. Una vittoria in questa partita garantirebbe loro il passaggio agli ottavi di finale, rendendo la terza e ultima partita una formalità.