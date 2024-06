La Moldavia vince il “Sardinia” di beach wrestling con un en plein di medaglie

Le sfide per il gradino più alto del podio hanno offerto al pubblico presente momenti di grande emozione e spettacolarità. Nella categoria 70 kg, Nicolai Grahmez ha ottenuto la medaglia d'oro imponendosi su Leomid Colesnic in un incontro avvincente e combattuto fino all'ultimo istante. Anche nella categoria 80 kg la Moldavia ha trionfato con Vasile Diacon, che ha conquistato il gradino più alto del podio sconfiggendo Marius Retco in un match senza esclusioni di colpi. Le performance degli atleti moldavi hanno acceso l'entusiasmo tra gli spettatori, sottolineando il livello elevato di preparazione e talento dei partecipanti e contribuendo a rendere questo evento un vero e proprio spettacolo di sport e competizione. Cala dunque il sipario su questi tre giorni intensi e appassionanti di lotta. Ma l'energia e l'entusiasmo non si fermano qui: a partire da domani, Stintino ospiterà i training camp organizzati dalla Polisportiva Athlon Sassari. Giovani atleti provenienti da ogni angolo del mondo parteciperanno a una full immersion di allenamenti sotto la guida di istruttori di livello internazionale. L'appuntamento con i tornei "Città di Sassari" e "Sardinia" è già fissato per il prossimo anno, promettendo nuove emozioni e grandi sfide.

Il 19° Torneo di Beach Wrestling “Sardinia” è stato un grande trionfo. L'evento, tenutosi presso il Club Ancora di Stintino, ha offerto uno spettacolo unico in una cornice mozzafiato, con il mare cristallino a fare da sfondo e una sana competizione sulla sabbia rovente. Alcuni tra i migliori campioni internazionali di questa disciplina emergente si sono sfidati, regalando momenti di grande spettacolarità. Il beach wrestling, con la sua crescente popolarità, è destinato a diventare presto una disciplina olimpica. La Moldavia ha dominato il torneo, dimostrando la sua indiscutibile superiorità con la partecipazione di numerosi atleti medagliati a livello mondiale. La squadra moldava ha fatto incetta di medaglie, conquistando la classifica a squadre e vincendo tutte le finali.