La Catalana Alghero avanza con determinazione in Serie A

Tuttavia, la Catalana non si è arresa, iniziando una rimonta che li ha portati a recuperare 6 punti, non sufficienti però a superare i padroni di casa. Gara 2 è stata dominata dal lanciatore cubano Andy Quesada della Catalana, che con ben 17 strikeout ha silenziato l'attacco lombardo. La fase offensiva degli algheresi è stata altrettanto efficace, portandoli in vantaggio per 0-1 e consolidando il punteggio sul 0-3 al nono inning. Per Quesada, questa gara ha segnato la sua prima "no run - no hit" in terra italiana, contribuendo in modo decisivo alla vittoria in gara 2 della sua squadra.

La Catalana Alghero continua il suo cammino spedito nella regular season del campionato di Serie A. La calda domenica lombarda ha visto una sfida intensa contro Senago, con una vittoria per parte. In gara 1, Senago ha preso rapidamente il comando, trovandosi in vantaggio di 8 lunghezze dopo più di metà partita.