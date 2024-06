Francesco Zedda sui più alti podi dell'AINBB conquista il titolo italiano, europeo e mondiale

Con molteplici sacrifici il Dottore Zedda ha saputo distinguersi ed emergere con umiltà e serietà raggiungendo i più alti podi della disciplina stessa. Orgoglio dell’isola di Sardegna l’atleta Francesco Zedda prosegue nel suo ambito lavorativo sia con infinita umiltà e serietà a rivolgersi verso un corretto allenamento del fitness sia per sé stesso che per i suoi allievi, meritando un’immensa stima non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per l’impegno che proferisce ogni giorno verso tutti quelli che si rivolgono per usufruire del suo operato. Se la storia del fitness è anche l’evoluzione della coscienza dell’uomo nei confronti del corpo umano, essa è anche l’evoluzione dell’uomo verso una più sensibile e profonda coscienza stessa della salute fisica e del benessere.

AINBB, l’Associazione Italiana Natural Body Building, è un vero punto di riferimento per gli atleti di body builder natural. Dal 1988 l’Associazione ha attuato un regolamento per orientare verso una corretta divulgazione naturale della Cultura Fisica. Il regolamento dell’Associazione impone un buon comportamento che si appella in materia di Fair Play ad una socializzazione corretta e rispettosa nei riguardi degli atleti stessi e del pubblico. Il nostro atleta sardo Francesco Zedda ha saputo incarnare, sia come stile di vita che in ambito lavorativo, le più sincere regole del Fair Play che lo contraddistinguono proprio per essere diventato sia campione Italiano, Europeo e Mondiale in relazione alla disciplina medesima del Natural Body Building.