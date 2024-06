Coppa Poetto 2024: Un Evento di Basket per Tutti al Playground del Poetto

Dal 26 al 28 giugno, il playground del Poetto sarà il teatro della "Coppa Poetto 2024", un evento di basket organizzato dal Settore Pallacanestro del Movimento Sportivo Popolare Sardegna (MSP). Questo torneo, pensato per unire sport e divertimento, prevede competizioni giovanili e open, coinvolgendo anche genitori, arbitri e allenatori.

Alberto Manca, responsabile del settore Pallacanestro MSP, ha dichiarato: "È un modo diverso per divertirci tutti insieme. Questa manifestazione vuole essere una festa di fine stagione aperta anche a coloro che seguono i propri figli dagli spalti". Le competizioni spazieranno dal classico 5vs5 alla formula più dinamica del 3vs3, coinvolgendo atleti nati tra il 2002 e il 2010.

Programma della Coppa Poetto 2024:

Mercoledì 26 giugno:

Ore 19:00 - Torneo 3vs3 giovanile

- Torneo 3vs3 giovanile Ore 20:45 - Coppa Su Cumbidu Femminile: Condor Monserrato vs Aurora Cagliari

- Coppa Su Cumbidu Femminile: Condor Monserrato vs Aurora Cagliari Ore 22:00 - Coppa Su Cumbidu Maschile: Panda vs Aurora

Giovedì 27 giugno:

Ore 19:00 - Torneo 3vs3 giovanile

- Torneo 3vs3 giovanile Dalle 21:00 - Torneo Open 5vs5, Open 3vs3 e Misto

Venerdì 28 giugno:

Ore 19:00 - Torneo 3vs3 giovanile

- Torneo 3vs3 giovanile Dalle 21:00 - Torneo Open 5vs5, Open 3vs3 adulti e Misto

La prima giornata vedrà le squadre femminili del Condor Monserrato e dell'Aurora Cagliari sfidarsi per la Coppa Su Cumbidu alle 20:45, seguite dai ragazzi di Panda e Aurora che si affronteranno alle 22:00.

Per iscrizioni e informazioni, è possibile contattare Alberto Manca al numero 3701040140.

La Coppa Poetto 2024 rappresenta un'opportunità unica per vivere il basket in un contesto festoso e inclusivo. L'evento è pensato non solo per i giocatori, ma anche per le loro famiglie e tutti gli appassionati che desiderano passare del tempo insieme all'insegna dello sport. Non perdete l'occasione di partecipare a questa grande festa del basket al Poetto.