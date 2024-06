Sport Un altro Titolo Regionale per la Pallacanestro Alghero con le Under 14 Femminili

Si chiude un indimenticabile anno sportivo che ha visto indiscutibilmente le squadre del Settore Maschile e Femminile primeggiare in Sardegna. Ieri a Terralba ultimo atto di una stagione sportiva unica dove il titolo Regionale Under 14 femminile è stato assegnato alla ASD Scuola Pallacanestro Alghero che a Terralba ha avuto la meglio sulla Virtus Cagliari battuta con il punteggio di 53-43. Equilibrio iniziale con le due squadre che tendono prevalentemente a studiarsi senza però riuscire ad operare un break degno di nota (9-9 al 10’). Nel secondo periodo però viene fuori la formazione catalana che trascinata dai canestri di Martina Peana e dal dominio sotto le plance di Carlotta Pierangeli, piazza un break di 20-9 che mette in difficoltà la Virtus. Al riposo lungo il vantaggio è ovviamente dell’Alghero che chiude sul 29-18. Un + 11 che la squadra di coach Antonello Muroni riesce a gestire e a incrementare leggermente nel terzo periodo: 44-28. Negli ultimi 10’ la Virtus di coach Simone Deidda, prova a ridurre le distanze, nonostante l’uscita per falli dell’ottima D’Alò, ma l’Alghero non si distrae e chiude alzando al cielo la coppa di vincitrice del titolo Under 14 femminile Finale regionale Under 14 femminile S.A.P. Alghero – Virtus Cagliari 53-43 S.A.P. Alghero: Murru, Pierangeli 2, Onorati I., Foddanu 2, D’Alò 10. A. Zoagli, Peana 23, Urgias, A.V. Zoagli 9, Cantoni 7, Nieddu, Fonnesu.Onorati M., Zireddu. Allenatore: Antonello Muroni e Patta Paolo. Sempre a Terralba gli Under 14 della Pallacanestro Alghero perdono contro il forte Astro Cagliari e conquistano la 2°piazza regionale , ottimo risultato per i ragazzi allenati da Mauro Cabras. S.A.P. Alghero – Astro Cagliari 70-91 Alghero: Mannazzu 1, Piga 3, F. Murru 6, Sechi 7, V. Murru 13, Fadda, Canu 16, Costantino 14, Scialabba 2, Valentino 1, Idili 6, Cossu 1. Allenatore: Cabras. La crescita costante degli atleti e delle atlete, la programmazione, il lavoro intenso e perseverante è stato il filo conduttore di tutti i gruppi che ha portato a risultati eccezionali. Nel Settore Femminile : Finale Nazionale Under 13 a Perugia , 1° classificati Regionali in Under 13 e Under 14 e un 3° posto in Under 15, Titolo Provinciale Esordienti . Nel Settore Maschile : Finale NazionaleUnder 17 Eccellenza ad Agropoli, 1° classificati Regionali Under 17 E, 2° classificato Regionale in Under 14 Silver, 3° classificati in Regionale Under 15 Eccellenza e Under 13 ,Play off con la Promozione (Division Two) e partecipazione con Under 19 e Under 17 Silver. Possiamo affermare che la Pallacanestro Alghero è uno dei fari in Sardegna per il Settore Giovanile, dove la programmazione e il lavoro portato avanti con competenza e dedizione paga sempre. Per il prossimo anno sportivo si stanno valutando diversi percorsi tra cui la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di Serie D, l’attuale Division One. Per la Stagione 2024-2025 questi i Campionati del Settore giovanile maschile che verranno disputati: Under 17 Eccellenza riservato ai nati 2008-2009 Under 16 riservato ai nati 2009-2010 Under 15 riservato ai nati 2010-2011 Under 14 riservato ai nati 2011-2012 Per il Settore Femminile è prevista la partecipazione ai seguenti Campionati Giovanili: Under 17 riservato alle nate 2008-2009-2010-2011 Under 15 riservato alle nate 2010-2011-2012 Under 14 riservato alle nate 2011-2012 Under 13 riservato alle nate 2012-2013 Questi importanti risultati si ottengono grazie a tutte le figure che ruotano intorno alla nostra grande “Famiglia”. Ringraziamo calorosamente tutti partendo dal fulcro delle nostra associazione che è il Minibasket con gli Istruttori Eleonora, Fabio, Leo e Antonello che con il loro paziente e sapiente lavoro iniziano a plasmare i nostri ragazzi e ragazze. Lo staff tecnico delle giovanili con Matteo, Mauro, Cristina, Salvatore, Paolo e Antonello. La Dirigenza con M.Antonietta, Monica, Patrizia, Silvia, Antonietta,Lucia,Adriana, Alberto, Francesco,Salvatore. I genitori tutti per passione e sacrifici, in particolare gli addetti al Tavolo Massimiliano, Paolo e Paolo. Un ringraziamento particolare agli Sponsor, “Costruzioni Valentino” , “Farmacia Cabras”, Pawa Srl di Giuseppe Irranca ,Centro MEC e Simec, Da questa settimana partirà la campagna RECLUTAMENTO per i nati e nate dal 2011 al 2014 per chi vorrà provare e far parte della grande Famiglia della Pallacanestro Alghero!!