Sport La “Polisport Nuoro” si aggiudica il torneo giovanile “Ignazio Zola” per la categoria “Pulcini”

?Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con il torneo giovanile di calcio che Gianfranco Zola, insieme alla sua famiglia e in collaborazione con la Scuola calcio della Corrasi-Junior, ha voluto dedicare a suo padre Ignazio, indimenticato pioniere del calcio nel suo paese d’origine, Oliena. ?La “Polisport Nuoro” si è aggiudicata la manifestazione per la categoria “pulcini”, con il “memorial” che ha visto la partecipazione di 17 squadre: Atletico Olbia (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini), ASD Oniferi 2023 (Piccoli Amici, Primi Calci), Buddusò (Pulcini), Dorgalese (Primi Calci, Pulcini), Fanum Orosei (Pulcini), Lupi del Goceano (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini), Macomer (Primi Calci), Olbia Calcio (Piccoli Amici), Orotelli (Primi Calci, Pulcini), Polosport Nuoro (Pulcini), Puri e Forti (Pulcini), Seunis Thiesi (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini), Supramonte (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini), Torres (Primi Calci, Pulcini), NAGC (Primi Calci) e Atletico Nuoro (Primi Calci e Pulcini). Per relazionare su quelle che sono le principali realtà isolane dei giovanissimi, erano presenti per l’Osservatorio della Lega il vice-Presidente Pierluigi Pinna, e Sergio Dossena, responsabile del settore giovanile della Torres. La compagine vincitrice, la “Polisport Nuoro”, era guidata da Gianpiero Guiso e Antonio Falco ed era formata da: Carlo Betocchi, Gabriele Sanna, Federico Langiu , Michele Careddu, Gabriele Serra, Gabriele Borra, Gabriele Falco , Francesco Petrone, Nicolas Secchi, Daniele Piras, Rebecca Rubanu, Lucas Ramos Borges, Francesco Pala.