Italia in rimonta sull'Albania: vittoria per 2-1 nel debutto a Euro 2024





Cinque minuti dopo, arriva la rimonta: Dimarco scarica all'indietro per Barella che, da 17 metri, insacca in rete con un gran destro al volo. Gli Azzurri dominano il primo tempo grazie a un notevole possesso palla, creando altre tre occasioni per arrotondare il punteggio: Scamacca serve Frattesi che, con un pallonetto, trova l'opposizione di Strakosha che manda la sfera sul palo; Pellegrini di testa serve Scamacca, ma il suo tiro con l'esterno trova i piedi del portiere albanese; su cross teso di Chiesa dalla destra, Pellegrini mette a lato di testa.





Si va al riposo sul 2-1 per l'Italia. Nella ripresa, gli Azzurri calano un po' sul piano fisico, nonostante il possesso palla simile alla prima frazione. Da segnalare soltanto un'occasione per parte: Chiesa ci prova con il mancino dal limite dell'area, ma la sfera termina fuori di poco e, nel finale, l'Albania sfiora il pari con Manaj che impegna Donnarumma, il quale si oppone con la schiena. In generale, è stato un ottimo esordio per l'Italia, ma la concentrazione deve rimanere alta per i prossimi match. Giovedì 20 giugno ci sarà la sfida contro la Spagna a Gelsenkirchen. Un avversario molto tosto rispetto alle Aquile, gioca un ottimo calcio e si candida a un ruolo da protagonista nel torneo.

Al Westfalenstadion di Dortmund, gli Azzurri battono in rimonta per 2-1 l'Albania nella 1^ giornata del gruppo B, valevole per Euro 2024. Per l'Italia, questa rappresenta l'undicesima partecipazione in un campionato europeo. Nell'altra gara del nostro girone, la Spagna ha battuto per 3-0 la Croazia di Modric. Il Ct Spalletti ha schierato Scamacca come unico terminale offensivo, supportato da Chiesa, Pellegrini e Frattesi. A sorpresa, ha scelto Calafiori come centrale al fianco di Bastoni. Il primo tempo è stato ricco di eventi: dopo soli 23 secondi, Dimarco commette un erroraccio durante una rimessa laterale, permettendo a Bajrami di calciare sotto la traversa e battere Donnarumma. L'Italia pareggia all'11': su corner corto di Dimarco, il romanista Pellegrini crossa in area e Bastoni segna di testa per l'1-1.