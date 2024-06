Italia Show: Le aquile d'Albania ridotte a polli!

Gli albanesi provano qualche contropiede, ma nulla di serio. L'unico brivido arriva alla fine, con Donnarumma che salva tutto e si permette anche un’esultanza da rockstar. L'importante era partire col piede giusto, e questi tre punti sono più che meritati. Una nazionale con qualità in ogni reparto: Chiesa e Di Marco sono stati spine nel fianco per tutto il match. Barella? Semplicemente mostruoso: decimo gol in azzurro, onnipresente e maestro del palleggio anche sotto pressione. Scamacca? Una punta completa. Ora ci aspetta la Spagna, che ha stracciato 3-0 la Croazia. Sarà una gran bella partita, l’occasione perfetta per replicare il successo dell’esordio e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Forza Azzurri!

Nella splendida cornice dello stadio di Dortmund, la nazionale italiana ha demolito le aquile d'Albania, trasformandole in inoffensivi polli. Un inizio gara da incubo per gli Azzurri, con Di Marco che, in un atto di pura dilettanteria, permette a Bajrami di infilzare Donnarumma dopo soli 23 secondi. Ma ecco che gli italiani si svegliano: al minuto 11, Bastoni pareggia i conti con una capocciata degna di un toro infuriato. Da quel momento, è un assedio. L'Albania è chiusa nella propria metà campo come una squadra di dilettanti. Al 16', Barella fa un baffo a Strakosha e porta l'Italia in vantaggio con la sicurezza di un veterano. Nel secondo tempo, gli Azzurri trasformano la partita in un allenamento. Gli uomini di Spalletti manovrano la palla con una calma olimpica, facendo sembrare gli avversari dei birilli.