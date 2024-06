Volley femminile: l’Italia stacca il pass per Parigi 2024 e le finali di Nations League. Grande protagonista Alessia Orro

Con ancora le sfide contro Corea del Sud valida per la “Pool 6” della VNL, Stati Uniti e Serbia da disputare, le azzurre proveranno a conquistare la miglior posizione possibile in ottica quarti di finale di VNL e per rafforzare la posizione nel ranking in previsione del sorteggio dei gironi Olimpici che si svolgerà proprio a Bangkok il prossimo 19 giugno (alle ore 13 italiane). Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi ha detto: ”C’è grande soddisfazione per questa qualificazione; abbiamo sempre avuto la consapevolezza che le azzurre avrebbero dimostrato tutto il loro grandissimo valore e con una serie di ottime prestazioni si sono assicurate il pass olimpico.





Un ringraziamento speciale, oltreché alle ragazze, va a Velasco e a tutto il suo staff: insieme hanno fatto un gran lavoro, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione", Quindi Manfredi ha aggiunto: "Ottenuta la qualificazione, l’obiettivo principale, adesso, è vivere i prossimi Giochi Olimpici da protagonisti. Presentarsi a Parigi con due nazionali seniores, tre coppie di beach volley e la nazionale femminile di sitting volley è davvero un risultato straordinario che premia i tanti investimenti della Federazione e la grande mole di lavoro portata acanti da tutta la Pallavolo italiana. Una delegazione così importante rappresenta nel modo migliore la forza di tutto il nostro movimento”.

Anche l’Italia della pallavolo femminile del CT Julio Velasco (dopo quella maschile di Fefè De Giorgi) parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 e alle Finals della Volley Nations League 2024, in programma a Bangkok (20-23 giugno). Grande protagonista l’atleta oristanese Alessia Orro, che ha contribuito ad un successo che dà lustro a tutto il movimento. La vittoria per 3-0 (26-24, 25-16, 25-23) dell’Olanda sul Canada ha reso certa la qualificazione per Parigi, attraverso il largo vantaggio nel “world ranking”, e contemporaneamente regalato il pass per l’atto conclusivo della Volleyball Nations League.