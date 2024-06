ASD Taekwondo Olmedo sul Podio alla Olympic Dream Cup Taekwondo 2024

Anche Davide Manos e Matteo Zedde hanno disputato buone prestazioni, pur dovendo cedere il passo agli avversari. Il Direttore Tecnico, Maestro Stefano Piras, ha dichiarato: “Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo affrontato in questo importante evento nazionale. I ragazzi si sono preparati al meglio, e ritengo che abbiamo ottenuto meno di quanto meritassimo. Sono consapevole del valore tecnico dei nostri ragazzi, ai quali va la mia indiscussa stima e fiducia. Il risultato di Angela Palomba è esaltante, soprattutto considerando che è al suo primo anno nella categoria Junior. Questa medaglia di bronzo riempie di orgoglio la nostra società e l’intera comunità di Olmedo. Allo stesso tempo, ci responsabilizza a fornire opportunità di crescita con ambiziosi obiettivi. Grazie a tutti i ragazzi e alle famiglie.” La medaglia di Angela Palomba rappresenta un successo significativo per l'ASD Taekwondo Olmedo, confermando il valore e la dedizione dei suoi atleti e del team tecnico, e pone basi solide per futuri successi a livello nazionale e internazionale.

Un altro prestigioso traguardo è stato raggiunto dall'ASD Taekwondo Olmedo. Angela Palomba ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Junior cinture nere alla Olympic Dream Cup Taekwondo 2024, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo presso il Foro Italico di Roma. Questo campionato italiano, riservato alle squadre regionali, ha visto la partecipazione di 825 atleti rappresentanti le diverse regioni italiane. Nella rappresentativa della Sardegna, composta da 48 atleti, l'ASD Taekwondo Olmedo del Team del Maestro Stefano Piras è stata rappresentata da tre atleti: Davide Manos, Matteo Zedde e Angela Palomba. Il percorso di gara di Angela Palomba è stato notevole. Partendo dai sedicesimi, si è imposta sull’atleta S. Belloni della Regione Lombardia con i punteggi di 12-5 e 18-10. Nei quarti di finale, ha superato la compagna di rappresentativa M. Marongiu con i punteggi di 8-4 e 7-6. In semifinale, ha affrontato la pugliese Del Vecchio S., campionessa europea, e nonostante un combattimento di alto livello, ha dovuto cedere il passo, mancando l’accesso alla finale.