Scommesse sportive Euro 2024. I pronostici di MR SIMON

Vi proponiamo come di consueto la nostra "TRIS EUROPEA"; Germania vs Scozia si gioca Venerdì 14 Giugno alle ore 21.00 sarà la partita inaugurale, si giocherà nel tempio dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, e sarà diretta dal Francese Clement Turpin. La Germania e' tra le favorite, e' alla 14ma partecipazione all' evento e ha vinto il trofeo tre volte alla pari della nazionale Spagnola. Ma entriamo nei numeri che contano; I tedeschi hanno subito goal nelle ultime 12 partite giocate tra europei e mondiali, la Scozia ha vinto solo una delle ultime 13 partite contro la Germania. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" SI quotata a 1.28 (bet365). Risultato esatto GERMANIA VS SCOZIA 3 1 Quotata a 12.00. Spagna vs Croazia si gioca Sabato 15 giugno alle ore 21.00 e sarà diretta dal Tedesco Felix Zwaier. eccolo il girone B che riguarda gli azzurri di Spalletti.





In questa gara c'è aria di ipoteca, dato che sono due nazionali che puntano ad arrivare in fondo. l ultima partita tra queste due nazionali fu' condita dalla bellezza di otto reti. fu' la seconda partita della storia della Kermesse dove furono segnate più reti, seconda solo a Francia Jugoslavia nel 1960 che terminò con nove reti complessive. Gli spagnoli nelle ultime 22 partite hanno perso solo una volta, ma Modric e compagni vanno presi con le pinze, è una squadra fisica, e in precedenti occasioni abbiamo annotato che può mettere in difficoltà qualsiasi compagine. Vi proponiamo over 2.5 quotato a 2.10 Risultato esatto SPAGNA VS CROAZIA 2 2 Quotata a 17.00. Italia Albania si gioca Sabato 15 giugno alle ore 21.00 e sarà diretta dal Tedesco Felix Zwaier. Arriva l'esordio della nostra Nazionale campione in carica. ciò nonostante l'urna europea non ha sorriso agli azzurri, che sono in un autentico girone di ferro, e forse per la prima volta nella competizione, i detentori della coppa non partono favoriti. E' il primo incontro tra tra le due nazionali in una Competizione Internazionale, quattro precedenti tutti vinti dagli Azzurri, contro le aquile, con sette reti all' attivo e uno solo subito.





Ci tengo a sottolineare un dato curioso; La nazionale Italiana non vince una Competizione Internazionale entro i 90 minuti dal famoso 3 1 rifilato alla Germania ai mondiali spagnoli del 1982, da lì solo vittorie ai supplementari o alla lotteria dei calci di rigore. Ma il dato più significativo è che può diventare la seconda squadra a vincere due Europei UEFA consecutivi dopo la Spagna. E' assolutamente necessario analizzare la condizione fisica della selezione Italiana per fare un pronostico più realistico, e noi lo abbiamo fatto in modo parecchio coeso; per quel che si è visto nelle recenti sgambate amichevoli, anche con qualche acciacco nei reparti, gli Azzurri di Spalletti hanno creato tanto, anche se contro avversari di seconda fascia, ciò significa che le premesse per passare il turno ci sono tutte. Vi proponiamo Over 1.5 quotato 1.36 Risultato esatto ITALIA VS ALBANIA 2 0 Quotato a 6.00 Buon Europeo a tutti appassionati del grande calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Il countdown è iniziato; EURO2024. una festa di Sport che durerà un mese, e che si concluderà il 14 luglio con la finale all' Olimpiastadion, proprio dove l Italia di Lippi conquistò la Coppa del Mondo nel 2006. Fin dalla sua nascita, nel 1960, questa Kermesse si preannuncia più epica che mai. 24 squadre si daranno battaglia per conquistare la tanto ambita Coppa Henri Delanuay. La Germania ospiterà la Kermesse europea dopo ben 36 anni, l ultima nel 1988. Come in tutte le manifestazioni sportive ci saranno le conferme, ma attenzione alle sorprese, le Nazionali Outsider sono sempre presenti per dare filo da torcere alle Nazionali più blasonate.