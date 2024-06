Sport Bonato puntualizza il momento: “Eserciteremo il rinnovo di Yerry Mina per dare continuità.

Il direttore sportivo rossoblù, Nereo Bonato, ha voluto puntualizzare la situazione attuale del Cagliari ed ha esordito parlando dei rinnovi: "Abbiamo rinnovato il contratto con Leonardo Pavoletti, lui è un nostro leader e chi sente la porta può essere sempre utile. Abbiamo rinnovato anche il contratto di Kingstone Mutandwa perché è un giovane su cui puntiamo. Eserciteremo il rinnovo su Yerry Mina per dare continuità al gruppo di ragazzi che ha lavorato bene. Stiamo facendo riflessioni su Viola, Mancosu e Aresti. Questi ultimi due hanno compiuto un determinato percorso, vedremo". Quindi ha continuato: "Abbiamo le idee chiare anche sul mercato, ma prima sarà giusto confrontarsi con il nuovo mister", ha ammesso Bonato, che ha proseguito parlando dei mancati riscatti: "Non abbiamo esercitato i riscatti su Shomurodov, Petagna e Oristanio. Ma su Oristanio abbiamo interesse e l'Inter lo sa, ci rivedremo con loro per trovare una formula giusta". Sulle caratteristiche dell'attaccante che vorrebbe portare in Sardegna: "Numericamente è il reparto dove siamo più in difficoltà. Tanti ragazzi sono andati a scadenza, ora servirà un giocatore dalle caratteristiche del centravanti, un altro da seconda punta/esterno. Stiamo valutando profili del mercato italiano, ma anche estero. Ci confronteremo con il nuovo mister. La porta per Shomurodov non è chiusa, ma ha dei costi proibitivi. Vedremo di valutare eventuali condizioni". Infine, sul futuro di Mina: "Un mese prima che finisse il campionato Yerry è venuto nel mio ufficio e mi ha detto di voler restare al Cagliari. Con me si è quindi esposto. La situazione è particolare perché lui ha una clausola di uscita di 2 milioni che vale fino al 15 di agosto. Ma lui ha manifestato la voglia di restare qua. Chiaro che poi se arrivasse una grande offerta alzeremo le mani", ha concluso il DS del Cagliari.