Gimbo Tamberi vola a 2.37 nel salto in alto

C'è tutto Tamberi in questo oro conquistato dopo due errori all inizio che stavano per compromettere la finale, poi non ha più sbagliato, fino a conquistare l'oro e salire in tribuna con la bandiera Italiana addosso a ricevere i Complimenti del Capo dello Stato. L'apoteosi è arrivata quando Gimbo ha chiesto di innalzare l'asticella, saltando con un ottimo margine di luce tra lui e l'asta, 2.37. Record dei Campionati, e miglior misura saltata al mondo nel 2024. Medagliere importante per gli italiani in questi Campionati Europei, ma "Gimbo" ieri ha dimostrato che può salire ancora più in alto, magari a 2.45, primato del mondo che resiste da ben 31 anni. E come dicono i suoi tifosi Vola Gimbo!.

Davanti al Capo dello Stato presente in Tribuna D'onore, Giammarco Tamberi li aveva dichiarato già alla vigilia che aveva intenzione di saltare parecchio in alto, ma onestamente non così. Ha stupito tutti i presenti allo Stadio Olimpico Nella finale del Salto in Alto dei Campioni Europei Di Roma 2024. È la sua quarta corona continentale, conquistata conquistata al termine di una gara mozzafiato.