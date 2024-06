Sight for Kids: I Lions per la prevenzione dell’ambliopia nei bambini





La diagnosi deve avvenire entro i primi anni di vita, periodo in cui il sistema visivo è ancora plastico e suscettibile di modifiche e miglioramenti, se trattato correttamente. Lo screening può essere utile per identificare i fattori di rischio che potrebbero sfociare in disturbi visivi importanti da approfondire con una visita medico-oculistica e ortottica, necessaria per un controllo completo del sistema visivo del bambino, che Sight for Kids raccomanda. Numerosi i bambini della scuola di infanzia che sono stati visitati, più di ottanta, sia nella sede di Sant’Anna, sia di via Matteotti. Con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, nella persona di Franco Santoro, che ha messo a disposizione gli strumenti necessari per le visite e lo IAPB (Agenzia Internazionale Prevenzione Cecità), di cui la dottoressa è vice presidente, è stato possibile realizzare il service sulla vista, tanto caro ai Lions. Si ringraziano le famiglie, le maestre e il personale della scuola, i bambini, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Paola Masala, per aver permesso di realizzare un importante servizio alla comunità e ai più piccoli affinché si prevengano problemi alla vista che potrebbero diventare più gravi con la crescita.

Il 12 giugno, grazie alla disponibilità della dott.ssa Laura Giorico, socia del Lions Club Alghero, si è effettuato lo screening sulla vista per i bambini dai tre ai cinque anni presso l’Istituto Comprensivo n*3. Il service denominato Sight for kids, è una delle attività principali del Lions International dedicate alla salute e al benessere delle persone. Si tratta della prevenzione dell’ambliopia (detta anche “occhio pigro”), una patologia oculare tipica dell’età infantile che comporta un deficit monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva non correggibile con ausili ottici, quali gli occhiali, e che può diventare irreversibile se non trattata nei primissimi anni di vita. Può essere provocata dalla presenza di disturbi visivi che alterano il normale sviluppo della vista. Le principali cause di ambliopia sono i difetti rifrattivi e lo strabismo.