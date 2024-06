Sporter academy brilla al trofeo nazionale Italo Nicoletti 2024

Gli atleti Gabriele Cocco, Mattia Rei, Vladi Nieddu, Salvatore Ciancilla e Beatrice Serra sono stati protagonisti con performance straordinarie, dimostrando i frutti del lavoro intenso e del miglioramento continuo. Gabriele Cocco ha conquistato tre medaglie d'argento nella categoria Ragazzi e ha stabilito due nuovi record regionali. Le sue finali sono state: 50 stile libero con 28"89, 100 stile libero con 52"44 (record sardo di categoria), 100 delfino con 58"1, 50 rana con 30"20 (record sardo di categoria) e 100 rana con 1'7"8, ottenendo il quinto posto. Mattia Rei ha ottenuto un eccellente argento nella finale dei 200 stile libero con un tempo di 1'53"77. Le sue finali sono state: 200 dorso con 2'9"5 al quinto posto, 100 stile libero con 52.34 al settimo posto e 200 stile libero con 1'53"77. Salvatore Ciancilla ha partecipato a quattro finali, dimostrando versatilità e competitività con i seguenti tempi: 50 delfino con 25"5, 100 delfino con 56"1 all'ottavo posto, 100 stile libero con 53"6 al settimo posto e 200 stile libero con 1'57"7 al settimo posto. Vladi Nieddu ha gareggiato in tre finali, mettendo in mostra le sue abilità nel dorso con i seguenti risultati: 50 dorso con 27"7 al nono posto, 100 dorso con 60"8 all'ottavo posto e 200 dorso con 2'17" al decimo posto.





Beatrice Serra ha partecipato a tre finali, dimostrando il suo talento nei misti e nella rana con i seguenti tempi: 100 rana con 1'14"4 al decimo posto, 200 rana con 2'43" al decimo posto e 200 misti con 2'29"3 al nono posto. Grazie ai risultati eccellenti ottenuti a Riccione, gli atleti Gabriele Cocco, Mattia Rei e Salvatore Ciancilla hanno ottenuto i pass per i Campionati Nazionali che si svolgeranno a Roma dal 5 all'8 agosto nello spettacolare palcoscenico del Foro Italico. Questo traguardo rappresenta un riconoscimento importante per il loro impegno e il loro talento, e un ulteriore passo avanti nel loro percorso di crescita sportiva. Stefano Masala, Presidente della SPORTER ACADEMY, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dall'intero gruppo. "Da Riccione andiamo via con un ottimo bottino, ma soprattutto con la certezza di un gruppo in costante crescita grazie al lavoro sinergico di tutto lo staff allenatori. I ragazzi stanno facendo esperienza, ma soprattutto un percorso di crescita personale, che li porterà ad essere persone migliori e quindi ottimi atleti in grado di affrontare allenamenti e difficoltà nel lungo cammino della loro vita sportiva e sociale." Il presidente ha voluto anche ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile una gestione organizzativa più snella e ricca di contenuti. "Un grazie speciale va a E'AMBIENTE, STUDIO REI, DERIU&LUPINU e SANNASCENSORI per il loro supporto. Grazie a loro, possiamo continuare a crescere e migliorare, offrendo ai nostri atleti le migliori opportunità per eccellere." La partecipazione della SPORTER ACADEMY al Trofeo Nazionale Italo Nicoletti 2024 è stata un grande successo, evidenziando non solo il talento e l'impegno degli atleti, ma soprattutto la crescita della squadra. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nel loro percorso di sviluppo sportivo e personale. Con questi successi, la SPORTER ACADEMY si conferma come realtà di livello Regionale e Nazionale.

La città di Riccione ha ospitato il Trofeo Nazionale Italo Nicoletti dal 7 al 9 giugno 2024, una delle manifestazioni natatorie più prestigiose a livello nazionale. La SPORTER ACADEMY ha schierato 25 atleti, dimostrando una crescita straordinaria e ottenendo risultati degni di nota, con 18 finali conquistate e due nuovi record sardi di categoria. Guidato dagli allenatori Stefano Masala, Roberto Curatolo e Simona Castori, il gruppo della SPORTER ACADEMY ha mostrato determinazione e talento in ogni gara. La presenza della squadra a Riccione ha evidenziato l'evoluzione costante degli atleti, che hanno portato con orgoglio i colori della SPORTER ACADEMY e di Sassari nelle vasche della manifestazione.