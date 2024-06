Salto ostacoli: annullata la 3^ Tappa del Trofeo dei Nuraghi per cavalli nati e allevati in Sardegna





Il Trofeo dei Nuraghi è un circuito fondamentale perché premia con la dotazione in denaro messa a disposizione dalla Regione Sardegna attraverso l'Agris (e ora dovrebbe avvenire attraverso l'Asvi) i migliori cavalli di 4, 5, 6, 7 anni e oltre nati e allevati nell'isola. Un premio dunque che è un riconoscimento al lavoro degli allevatori sardi. Questa è la quinta manifestazione annullata nel 2024 a causa del blocco dell’agenzia Asvi. Il danno ormai è irreversibile infatti, se anche si dovesse sbloccare la situazione, non ci sarebbero i tempi necessari per recuperare tutte le manifestazioni che non si sono potute organizzare. Dispiace che un settore così fiorente sia bloccato per un pasticcio burocratico ormai da 4 mesi e nessuno sia ancora riuscito a risolvere la situazione.

La Fise Sardegna comunica con dispiacere che è costretta ad annullare un altro evento. Purtroppo ad oggi la situazione è invariata, nonostante le continue rassicurazioni arrivate da tantissimi esponenti della regione Sardegna. Resta bloccata la nuova agenzia Asvi (agenzia sviluppo e valorizzazione ippica), ci vediamo pertanto costretti ad annullare la terza tappa del Trofeo dei Nuraghi di salto ostacoli prevista per il fine settimana del 14-16 giugno nell'impianto di Tanca Regia (Abbasanta).