Delfinato 4° tappa - Evenepoel straccia tutti conquistando la maglia di leader

Al primo rilevamento Remco Evenepoel, risulta avere 2 secondi di vantaggio sull’attuale miglior tempo, e raggiunge Lorenzo Fortunato, partito 2 minuti prima, superandolo, alle 16:13 arriva al traguardo anche Powless, col tempo di 1:07, partito ora anche Derek Gee, leader della classifica generale e ottimo cronoman, vedremo se manterrà la maglia gialla, al secondo intermedio passa anche Evenepoel con 89 centesimi di secondo di ritardo rispetto a Tarling che detiene ancora il miglior tempo all’arrivo mentre Roglic al primo intermedio è in ritardo di 26 secondi. Ultimi 250 metri per Evenepoel che finisce la sua prova al traguardo con 17 secondi di vantaggio ed un tempo di 41:49, rispetto a Tarling che quindi cede la prima posizione, al momento. Geoghehan Hart ha solo 1:39 di svantaggio all’arrivo, difendendosi bene in ottica classifica generale. Al secondo intermedio Roglic arriva con 31 secondi di ritardo, una cronometro in crescendo per lui, che quando mancano 2,7 km sta andando a riprendere Magnus Cort Nielsen, avendo superato anche un altro corridore. Roglic che termina la prova con 39 secondi di ritardo rispetto a Evenepoel che è il campione del mondo. Evenepoel che vince quindi la cronometro lasciando distacchi importanti agli avversari della generale, conquistando anche la maglia gialla, mentre Gee, il precedente leader chiude con 1:24.

Cronometro di 34,4 km con 420 metri di dislivello, 557 metri di altitudine massima con il massimo della pendenza a 6,9%. Gli uomini che ambiscono a fare classifica, oggi sono chiamati alla prova contro il tempo, partiranno in ordine inverso rispetto alla classifica generale attuale, a distanza di un minuto l’uno dall’altro. I favoriti di giornata sono Joshua Tarling della Ineos Granadiers, che già al primo intermedio fissato ai 10 km, registra un tempo migliore di tutti coloro che sono partiti prima di lui passando in 10:44, al secondo intermedio fissato a 24,9 km Tarling passa prima di tutti gli altri con un tempo di 30:03, e chiude la sua prova con un tempo totale di 42:06 con una media di 49 km/h, sarà ora interessante capire che tempo registreranno i leader della generale e se riusciranno a superare il suo, considerando che finora i corridori che sono arrivati al traguardo non hanno saputo fare meglio. Alle 15:44 arriva anche Matteo Sobrero che per il momento si piazza secondo con 1:36 di ritardo.