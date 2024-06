Karateka algheresi trionfano al Gran Prix di Cagliari

Nonostante l'inesperienza, i risultati ottenuti sono stati straordinari: Mario Branca e Ilenia Porcu hanno conquistato il primo posto nelle loro rispettive categorie, mentre Daisy Steiger e Tiziano Perrone hanno portato a casa una medaglia d'argento ciascuno. Hanno partecipato anche i fratelli Ellage e Maira Barabesi, contribuendo al successo complessivo della squadra. La giornata di sabato ha riservato una sorpresa speciale: la promozione a cintura nera del Dottor Tiziano Perrone, valutato dalla commissione regionale CSEN. Un riconoscimento che premia l'impegno e la dedizione del giovane karateka, aggiungendo un ulteriore motivo di orgoglio per la palestra algherese.





Con questi ottimi risultati, la Why Company Martial Gym di Alghero chiude in bellezza l'annata sportiva 2023-2024, confermando il suo ruolo di fucina di talenti e di promotrice dello spirito marziale. Il Gran Prix di Cagliari ha mostrato ancora una volta come il karate non sia solo uno sport, ma una disciplina che forma carattere e determinazione, valori incarnati perfettamente dagli atleti algheresi. Un plauso va a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver reso possibile questo evento, che continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di karate in Sardegna e oltre.

Al Palazzetto dello Sport di Cagliari si è svolto il Gran Prix di karate, una manifestazione che ha attirato squadre sarde e continentali, oltre a un club svizzero, consolidando ancora una volta l'importanza di questo evento nel panorama marziale. Tra i partecipanti, spicca la Why Company Martial Gym di Alghero, che ha schierato sette atleti, molti dei quali alla loro prima esperienza in una competizione di questo livello.