L’Alghero trionfa nella finale play-off e vola in Eccellenza: la rinascita del calcio giallorosso





Dopo dieci lunghi anni, la squadra algherese torna in Eccellenza, un traguardo che sembrava quasi utopico fino a pochi anni fa. Il merito va a un progetto societario solido, nato solo due anni fa, che ha portato a due promozioni consecutive. Ma il vero segreto del successo risiede nel lavoro impeccabile dello staff guidato da Gian Marco Giandon e nella crescita costante di una squadra che ha saputo superare ogni ostacolo. La partita di oggi è stata un’altalena di emozioni. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e con poche occasioni, se non quella clamorosa mancata da Franchi intorno alla mezzora, nella ripresa l’Alghero ha subito dimostrato di voler fare la storia. Al 2’, Marco Carboni ha colpito la traversa con un destro al volo dal limite dell’area, facendo tremare gli avversari. Al 21’, il momento di gloria: un contropiede fulminante finalizzato da Baraye con un sinistro angolato che ha lasciato di stucco il portiere Caboni. L'Usinese ha tentato di reagire, ma l'Alghero ha difeso con determinazione il prezioso vantaggio.





Al triplice fischio dell'arbitro, è esplosa la festa giallorossa: giocatori, staff e tifosi uniti in un abbraccio di gioia e orgoglio. Questo trionfo è il coronamento di una stagione vissuta da protagonisti e segna l'inizio di una nuova era per il calcio algherese. L'Eccellenza, ora, non è più un sogno, ma una splendida realtà. La città di Alghero può finalmente rialzare la testa e guardare al futuro con rinnovata speranza e ambizione. Avanti così, Alghero, il meglio deve ancora venire.

Dopo anni di sofferenza, il calcio algherese rinasce dalle proprie ceneri e torna finalmente a brillare. L'Alghero ha conquistato la finale play-off del Campionato di Promozione, assicurandosi un posto nel massimo campionato regionale, l'Eccellenza. Un risultato straordinario che riaccende l'entusiasmo e l'orgoglio di un'intera città. In un incontro carico di tensione ed emozioni, i giallorossi hanno prevalso sull'Usinese con un secco 1-0 nella gara di ritorno. Decisivo il gol di Baraye a metà ripresa, che ha replicato il successo della scorsa settimana al “Pino Cuccureddu”, dove l’Alghero si era imposto per 2-1.