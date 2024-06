Valzer degli allenatori: Lecce, Empoli, Udinese e Cagliari, le mosse per la panchina dopo la grande paura

Ma adesso che sono salve, queste squadre devono fare i conti con il primo passo per la prossima stagione: con quale allenatore prepararla? A Lecce sono certi di confermare Luca Gotti che, arrivato al posto di Roberto D’Aversa (causa testata del tecnico pescarese a Henry del Verona) il 13 marzo, ha dato un deciso cambio di marcia portando la squadra alla salvezza con tre giornate di anticipo. Il presidente Saverio Sticchi Damiani è innamorato di Gotti. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino (autore di una pepata conferenza stampa lunedì) ha spiegato che progetteranno insieme il prossimo campionato. La conferma è scattata, automatica, con la salvezza. Gotti re del Salento. Ma le parti devono incontrarsi. Il tecnico vorrebbe capire bene che squadra dovrà andare ad allenare. Alcuni calciatori giallorossi vorrebbero fare un passo in avanti.





Se restano devono essere fortemente motivati. Corvino è abile a scovare i talenti. Ed è certo di farcela anche stavolta, pur con un budget non altissimo. Insomma, Gotti sì, ma con una piccola riserva. Perché il tecnico di Porto Viro è entrato nel mirino di altri club che seguono l’evolversi della situazione. Resto o non resto. Il dilemma è questo. Conviene restare laddove si è certi di lottare, soffrire, rischiare un esonero se le cose non vanno e se la squadra non ha un organico da tranquillità? Il caso più emblematico è quello di Verona dove Marco Baroni ha compiuto un altro miracolo, dopo quelli di Lecce. Ora il tecnico toscano di Tavarnuzze è il principe delle squadre non big. Lo vuole il Cagliari, il Monza, anche se l’Udinese osserva. «Sono ambizioso», ha detto domenica. Tra oggi e domani incontrerà il presidente Maurizio Setti e il ds, coautore dell’impresa, Sean Sogliano che, dopo la tentazione Salerno, sembra «orgoglioso di continuare a Verona». Poche le possibilità, invece, di trattenere Baroni, come già aveva fatto intuire il presidente. E allora si scatena il toto nomi. Procuratori, mediatori, allenatori che non si arrendono fiutano una stagione in cui tante panchine cambieranno e preparano «l’assalto» ai club. Deciso a ripartire è Pippo Inzaghi che a Verona ha giocato ed è un profilo che piace. Per lo spirito da guerriero, per la voglia di non mollare e l’amore per il mestiere. Ma occhio a un nome che circola nei chiacchiericci scaligeri: è quello di Massimo Donati, ex calciatore e commentatore tv, ora allenatore e autore di un gran campionato nella vicina Legnago in C. Su di lui avrebbe già messo gli occhi il Bari. Dove Donati ha giocato a lungo. Suggestioni Gattuso, Aquilani e Nesta. Resto o non resto può essere anche il dilemma di Davide Nicola che ha compiuto l’ennesimo capolavoro salvezza. Stavolta a Empoli. La conferma è scattata in automatico. Curiosità: anche per Aurelio Andreazzoli, l’uomo sostituito da Nicola. Che, però, aveva una clausola nel contratto che gli resta. Oltre, pare, a un bonus economico. Via Caprile, Cancellieri, Canbiaghi, Maleh, tutti prestiti, forse Marin (opzione di riscatto dal Cagliari), forse Luperto che piace a tanti. E allora Nicola, che incontrerà il pres Corsi e il d.s. Accardi deve capire come ricominciare. L’alternativa? Corsi e Accardi, in caso di separazione, potrebbero restituire a Eusebio Di Francesco la Serie A che ha immeritatamente perso col Frosinone. A Udine non è per niente certa la conferma di Fabio Cannavaro che ha salvato il club dei Pozzo con 5 gare che hanno fruttato 9 punti e nessuna sconfitta. Nessuno a Udine vorrebbe che il Pallone d’oro, suo fratello e Giampiero Pinzi andassero via. La riconferma sarebbe strameritata. Ma Gino Pozzo e il suo fido Claudio Vagheggi (il mercato è affare loro, ma serve un nuovo d.s.) stanno riflettendo perché le conferme di Tudor, Gotti, Sottil non hanno portato a tornei eccellenti. Nel loro taccuino i nomi di Paolo Zanetti, sondato tempo fa, che vuole rifarsi dopo Empoli e Alessio Dionisi che ha vari estimatori anche se l’ultimo anno a Sassuolo non è stato trionfale. Dionisi stesso è attenzionato anche dal Cagliari che ha un compito delicatissimo: sostituire il mito Claudio Ranieri. È un’eredità pesantissima. Da oggi, il presidente Tommaso Giulini e il ds Nereo Bonato cominceranno il giro delle consultazioni. Al momento sembra un testa a testa tra Baroni e Dionisi. Se Gotti è blindato. Quindi orecchie tese all’incontro di Verona, la città di Bonato, e fiducia in Dionisi che piace pure al Monza. Insomma, saranno due settimane intense. Perché entro il 10 giugno bisogna chiudere tutte le caselle, ultima neopromossa compresa.

Salvarsi è stata un’impresa. Da tempo la lotta per non retrocedere non coinvolgeva così tante squadre. Non era così avvincente, fino all’ultimo minuto del recupero. Quel che aveva prospettato sin dalla scorsa estate il vecchio saggio Claudio Ranieri che, dopo il doppio miracolo cagliaritano, stanchissimo, ha tolto il disturbo e lasciato il calcio dei club. Ranieri compirà in autunno 73 anni, ma è la dimostrazione di quanto il mestiere di allenatore logori, stressi, porti a volte dallo psicologo, faccia invecchiare, perdere i capelli o renderli bianchi anche in età non avanzata. Cagliari, Lecce, Verona, Empoli e Udinese si sono salvate nel finale. Oltre a Salernitana e Sassuolo che sono cadute prima, l’ultima maledetta domenica ha mandato di nuovo in B il Frosinone.