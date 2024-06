Trionfo storico per il C.G.P. Carloforte: conquista il titolo del campionato Open Femminile MSP

Un trionfo che ha il sapore della rivincita e della consacrazione, grazie a una prestazione corale impeccabile. Le neocampionesse sono: Elisa Lapicca, Giovanna Leone, Martina Damele, Ilaria Aste, Martina Rombi, Giulia Guadalupi, Denise Biggio, Francesca Grosso, Ilaria Rombi, Valeria Marteddu, Elena Peloso, Laura Rossino, Maria Ennas e Nicoletta Feola. Un gruppo coeso e affiatato che ha saputo trovare la strada del successo sotto la sapiente guida di Maria Ennas, leader in campo e in panchina. La partita è stata un crescendo di emozioni, con un avvio equilibrato (12-13) che lasciava presagire un finale incerto. Ma è stato nel secondo quarto che le ragazze del Condor hanno cercato di fare il vuoto, chiudendo con un parziale di 9-20.





Sembrava la solita storia, con le monserratine pronte a mettere in cassaforte l’ennesimo titolo. E invece, al ritorno in campo, il Carloforte ha cambiato marcia, rimontando nel terzo quarto (19-14) e schiantando definitivamente le avversarie con un incredibile 23-5 nell’ultimo periodo. Il tabellino di gara 3 è il racconto di una battaglia senza esclusione di colpi: Carloforte: Lapicca 9, Leone 2, Damele 2, Aste 2, Rombi M. 24, Guadalupi, Biggio 3, Grosso, Rombi I., Marteddu, Peloso ne, Rossino 2, Ennas 16, Feola 3. All. Ennas. Condor: Pani 2, Medda, Mallus, Trudu 15, Talongu 1, Sacceddu 4, Girau, Caria 3, Porcu, Scanu, Carboni, Locci 14, Scano, Lai 13. All. Puddu. Arbitri: Atzeni e Corrias. Parziali: 12-13; 9-20; 19-14; 23-5. Un risultato che segna una svolta nel basket femminile regionale, con il C.G.P. Carloforte che si impone come nuova forza emergente.





Un campionato vinto con cuore e talento, dove ogni giocatrice ha dato il massimo, contribuendo a un successo che resterà nella storia del club. La Sardegna del basket femminile saluta con rispetto le nuove campionesse, pronte a difendere con orgoglio il loro titolo nella prossima stagione. E chissà che questo non sia solo l’inizio di un’era di successi per il C.G.P. Carloforte, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per dominare la scena. Brave ragazze, il vostro nome è ora scolpito nella storia del basket sardo.

Carloforte – La serata di ieri ha visto una vera e propria rivoluzione nei campi di basket femminile. Il C.G.P. (Centro Giovanile Pallacanestro) Carloforte ha strappato la corona dalle mani del Condor Monserrato, detentore del titolo dal 2022, conquistando per la prima volta il prestigioso campionato Open Femminile MSP. In un déjà vu della finale dello scorso anno, la squadra guidata dalla straordinaria Maria Ennas ha dimostrato carattere e determinazione, imponendosi in gara 3 con un punteggio di 63-52. Un’impresa epica che ha visto le ragazze di Carloforte scrivere per la prima volta il loro nome nell'albo d'oro delle competizioni MSP.