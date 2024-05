Pasquale Lattuneddu: Dal bar di Londra al cuore pulsante della Formula 1

Nato il 12 agosto 1956 a Tempio Pausania, Pasquale è il sesto di otto figli in una famiglia contadina. La sua giovinezza è segnata da lavoro duro e sfide, tra cui un grave incidente stradale che lo costringe a un lungo periodo di riabilitazione. Questa battuta d'arresto, però, non ferma la sua ambizione e, nel 1982, Lattuneddu prende la decisione di trasferirsi a Londra, con l'obiettivo di apprendere l'inglese e cambiare vita. La capitale britannica si rivela essere il trampolino di lancio per la sua carriera. Lavorando come barista in un locale frequentato da uomini d'affari, Lattuneddu stringe contatti preziosi che lo portano a ottenere un contratto con la Gerald Metals e successivamente un posto nell'ufficio londinese dell'ANSA. È qui che il destino gli gioca un asso: incontra Slavica Radic, che lo introduce a suo marito Bernie Ecclestone. A quel punto, la sua ascesa è rapida e irrefrenabile. Assunto da Ecclestone nel tardo 1980, Lattuneddu diventa rapidamente una figura chiave nella Formula One Management (FOM), ricoprendo il ruolo di general manager e direttore operativo.





La sua gestione si distingue per il rigore e l'attenzione maniacale ai dettagli, tanto da guadagnarsi i soprannomi di "Robespierre della Formula 1" e "poliziotto del paddock". Sotto la sua vigilanza, il paddock diventa un'entità estremamente organizzata, dove ogni contratto e ogni relazione con sponsor e istituzioni è curata nei minimi particolari. La sua carriera nella F1 si conclude nel 2017, quando dopo il passaggio di proprietà a Liberty Media, Lattuneddu decide di dimettersi. Tuttavia, il suo legame con il motorsport non si esaurisce, poiché rimane attivamente coinvolto nel Rally di Sardegna, garantendo che anche questo evento si svolga con la stessa precisione e professionalità che ha sempre caratterizzato il suo operato. La storia di Pasquale Lattuneddu è emblematica di come la determinazione e le opportunità possano trasformare completamente la vita di una persona. Dalle strade di Tempio Pausania ai circuiti più esclusivi della Formula 1, Lattuneddu ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del motorsport, dimostrando che il successo è realmente alla portata di chiunque abbia la tenacia di rincorrerlo.

In occasione del Rally di Sardegna, che si svolge in questi giorni, è impossibile non dedicare un approfondimento a uno dei personaggi più influenti e meno conosciuti nel mondo delle corse automobilistiche: Pasquale Lattuneddu. La sua storia è quella di una metamorfosi impressionante, da umili origini in un piccolo paese della Sardegna fino a diventare il braccio destro di Bernie Ecclestone, il leggendario capo della Formula 1.