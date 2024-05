Aspettando le olimpiadi: Beatrice Chebet abbatte il muro dei 29' nei 10.000 metri

La gara è stata un'emozionante battaglia fino all'ultimo respiro, con Chebet che ha dovuto fronteggiare la forte concorrenza dell'etiope Gudaf Tsegay, campionessa mondiale in carica. Il testa a testa tra le due atlete ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, ma la keniana ha mostrato una straordinaria accelerazione tra l'ottavo e il nono chilometro, che le ha permesso di tagliare il traguardo con un tempo leggendario. Tsegay ha concluso la gara in seconda posizione con un tempo di tutto rispetto, 29:05.92, che è attualmente il terzo miglior tempo della storia. Questo risultato dimostra la straordinaria competitività e il talento delle atlete coinvolte, promettendo emozioni intense per i prossimi appuntamenti.





L'impresa di Chebet è solo un assaggio di ciò che ci aspetta ai Giochi Olimpici di Parigi, previsti per agosto prossimo. La fiaccola olimpica è quasi pronta per essere accesa, e già stiamo assistendo a record che entreranno negli annali dello sport. Il nostro focus sarà particolarmente rivolto agli atleti italiani che parteciperanno a questa kermesse. Con grande probabilità, ci regaleranno delle notti magiche, pronte a essere incise nella memoria di tutti gli appassionati di sport. L'attesa per le Olimpiadi è febbrile, e i recenti successi non fanno che accrescere l'anticipazione per quello che promette di essere un evento indimenticabile.

Eugene, Stati Uniti - La storia dell'atletica leggera è stata riscritta. Beatrice Chebet, 24 anni, ha detronizzato il record del mondo dei 10.000 metri, fermando il cronometro su un incredibile 28:54.14. Questa straordinaria impresa, realizzata durante una tappa che porta alla Diamond League, rende Chebet la prima donna a correre sotto i 29 minuti in questa distanza, proiettandola direttamente nella leggenda dello sport.