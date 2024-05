La lista ufficiale dei 30 azzurri di Spalletti per l'Europeo

L'Europeo è alle porte, e il CT della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha finalmente svelato la lista dei 30 giocatori che voleranno in Germania per rappresentare gli Azzurri. Tra le novità di questa convocazione spiccano le prime chiamate ufficiali per Riccardo Calafiori e la seconda per Raoul Bellanova. Inoltre, tornano in squadra Nicolò Fagioli, Samuele Ricci e Ivan Provedel.





Il programma prevede il primo allenamento a Coverciano venerdì 31 maggio. Successivamente, la rosa verrà ridotta a 26 giocatori, il che significa che quattro dei convocati rischiano l'esclusione dalla competizione.





Ecco i 30 convocati divisi per ruolo:





Portieri:

- Gianluigi Donnarumma

- Alex Meret

- Ivan Provedel

- Guglielmo Vicario





Difensori:

- Francesco Acerbi

- Alessandro Bastoni

- Raoul Bellanova

- Alessandro Buongiorno

- Riccardo Calafiori

- Andrea Cambiaso

- Matteo Darmian

- Giovanni Di Lorenzo

- Federico Dimarco

- Gianluca Mancini

- Giorgio Scalvini





Centrocampisti:

- Nicolò Barella

- Bryan Cristante

- Nicolò Fagioli

- Michael Folorunsho

- Davide Frattesi

- Jorginho

- Lorenzo Pellegrini

- Samuele Ricci





Attaccanti:

- Stephan El Shaarawy

- Riccardo Orsolini

- Giacomo Raspadori

- Matteo Retegui

- Gianluca Scamacca

- Mattia Zaccagni





La lista definitiva dei 26 prescelti dovrà essere inviata all'UEFA entro il 6 giugno. Gli Azzurri si preparano dunque a una nuova avventura europea con la speranza di portare a casa il trofeo. Spalletti e il suo staff lavoreranno intensamente per affinare la preparazione e fare le scelte finali che determineranno la squadra che scenderà in campo in Germania.