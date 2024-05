Sport I pronostici di MR Simon per l'ultimo weekend di Serie A

I pronostici di MR SIMON. Stiamo all'epilogo della giornata numero 38, l'ultima del calendario stagionale del campionato di Serie A 2023/24 appassionati di calcio, Alcuni verdetti sono arrivati, per gli ultimi servono ancora 90 minuti per decidere, per esempio, quale sarà la terza squadra che dopo Salernitana e Sassuolo lascerà la massima serie. Abbiamo preparato la TRIS per questa ultima giornata che come sempre da vita a gare importanti per il futuro della prossima stagione. Milan Vs Salernitana si giocherà sabato 25 maggio con calcio di inizio alle 20.45 e sarà diretta dal Sign. Di Marco. I rossoneri hanno un ruolino decisamente positivo contro i granata avendo vinto cinque partite su nove, e ha pareggiato nelle tre delle ultime quattro sfide. La Salernitana ha perso 25 gare in questa stagione, e non ha vinto nessuna delle trasferte giocate contro il diavolo. Vi proponiamo entrambe le squadre segnano SI quotato a 1.75 (bet365) Risultato esatto Milan Vs Salernitana 3 1 quotato a 10.00 Atalanta Vs Torino scenderanno in campo domenica 26 maggio con calcio di inizio alle ore 18.00 e sarà diretta dal Sign. Sozza. LA DEA entra nella storia fresca del trionfo in finale di Europa League, e nelle ultime cinque giornate di campionato ha fatto bottino pieno, Il toro ha vinto solo una volta nelle ultime sette trasferte contro l'Atalanta, anche se all' andata fini con un successo per 3 0 per i granata. prevediamo un successo dei nerazzurri di Gasperini, quindi vi proponiamo il segno 1 quotato a 3.50 Risultato esatto Atalanta Vs Torino 2 1 quotato a 12.00 Empoli Vs Roma si gioca domenica 26 maggio ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Massa. E' una gara importantissima per gli azzurri padroni di casa che devono fare assolutamente risultato per evitare la retrocessione tra i cadetti. I padroni di casa hanno conquistato sette punti nelle ultime tre gare tra le mura amiche, ma contro i giallorossi la cabala non e' delle migliori, dato che la squadra di De Rossi ha vinto tutte le ultime otto partite in campionato contro l'Empoli. Gli azzurri, in sostanza sono obbligati a vincere attendendo il risultato di Frosinone Vs Udinese, scontro diretto per la salvezza. Vi proponiamo over 1.5 quotato a 1.25 Risultato esatto Empoli Vs Roma 2 1 Quotato a 8.50. E' stato un campionato appassionante, che ha tenuto con il fiato sospeso fino all' ultima giornata tutti gli appassionati di calcio e i carissimi lettori di Gazzetta Sarda. I pronostici di MR SiMON proseguiranno anche in occasione della rassegna Europea per Nazioni che si svolgerà in Germania. Vi promettiamo quote piu' appetitose, con analisi delle gare che approfondiremo sempre con maggior accuratezza. Buon Europeo a tutti i tifosi della nostra Nazionale e non, e vi ricordiamo di giocare sempre in modo responsabile.