Cagliari Calcio: Chi sarà l'erede di Claudio Ranieri?

Più defilata, ma comunque rilevante, è la candidatura di Paolo Zanetti, considerato uno dei tecnici emergenti più promettenti del panorama italiano. Il suo approccio innovativo e la capacità di valorizzare i giovani talenti potrebbero essere un'arma in più per il Cagliari. Tra i nomi circolati spunta anche Fabio Grosso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo un suo possibile arrivo. Il totomister è appena iniziato e la società cagliaritana è determinata a trovare il tecnico giusto per continuare il percorso di crescita iniziato con Ranieri. Chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina del Cagliari? I tifosi attendono con ansia di scoprirlo.

Il Cagliari Calcio è già al lavoro per trovare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, dopo l'annunciato addio di Sir Claudio Ranieri. L'obiettivo è chiudere l'accordo prima del ritiro pre-campionato, anche se alcune trattative dovranno attendere fino al 30 giugno per la scadenza di vari contratti. In pole position per la panchina rossoblù c'è Ivan Juric. L'attuale tecnico del Torino, da tempo nel mirino della dirigenza cagliaritana, sembra destinato a lasciare i Granata a fine stagione e potrebbe portare la sua grinta e il suo stile di gioco aggressivo in Sardegna.