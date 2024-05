Lo Slalom Gusana Gavoi, torna dopo un anno di fermo il 22-23 Giugno 2024

Organizzazione: L’organizzazione della gara è curata dal team Osilo Corse , da anni impegnato nella cura attenta di gare titolate sul territorio. A Gavoi il team avrà in affiancamento l’ASD Gavoi Motorsport. Il Porticciolo Turistico accoglierà direzione gara, sala stampa, verifiche sportive e tecniche e, alla conclusione della gara, anche le premiazioni dei vincitori. 13° Slalom Gusana Gavoi Lo slalom Gusana Gavoi, torna dopo un anno di fermo, nel 2022 la gara vide sul gradino più alto del podio il talentuoso Enrico Piu, su Formula Gloria, seguito dal pilota di Gavoi Pier Raffaele Marcello su Formula Gloria e terzo gradino del podio per Enea Carta su Radical Prosport. Campionato Regionale Slalom 2023 Il Campionato Regionale Slalom 2023, con solo quattro gare portate a compimento, si chiuse con la vittoria di Enea Carta. Sul sito www.teamosilocorse.org sono disponibili tutte le info e i documenti di gara riservati ai piloti e ai team. Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 19 giugno p.v. alle ore 12,00.

Sono aperte le iscrizioni per la 14° edizione dello slalom Gusana Gavoi, 3° Memorial Giovanni Vacca. La gara in calendario nel fine settimana dal 22 al 23 giugno prossimo, è anche quarta prova del Campionato Regionale Aci Sport Slalom 2024. Il percorso si snoderà dal Km 134.922 fino al km 136.625 della SS 128 più 248 metri della Via Sa Via Longa di Gavoi. Saranno in totale 2.951 metri di percorso impegnativo, intervallato da dieci postazioni di birilli. Come previsto i piloti dovranno concentrarsi sulle consuete tre manches di gara più la ricognizione. A dirigere la gara sarà la neo direttrice Anna Elena D’Arco, con lei il direttore di gara aggiunto Francesco Resti. Sul percorso commissari di percorso, mezzi di emergenza e staff medico per garantire la totale sicurezza della gara.