Basket: La Klass Coral Alghero vuole festeggiare la serie C con i suoi tifosi

Le due squadre sono andate all’intervallo in perfetta parità ma al rientro dagli spogliatoi la formazione algherese ha messo il naso avanti e gestito in maniera impeccabile i momenti cruciali, trascinata soprattutto dai suoi senior. Da segnalare i 21 punti di Marco Cesaraccio, ma anche i 17 del fratello Luigi e di Juan Sahud, oltre ai 15 punti a referto per Victorio Musso. Al di là delle individualità, comunque, una grande prova corale di tutta la squadra, compresi i giovani che continuano a crescere di settimana in settimana. Ora questo sabato l’appuntamento con gara-2 che potrebbe regalare alla Coral il titolo regionale ma soprattutto la serie C, già conquistata nella stagione 2016/17 ma successivamente non disputata. La squadra è pronta e matura per questo importante traguardo ma confida nella spinta dei tifosi, mai come stavolta così importante.

La Klass Coral Alghero vede sempre più vicina la serie C e sabato pomeriggio spera di festeggiare il traguardo con i propri tifosi. Il 25 maggio alle 18 sul parquet di Olmedo è in programma gara-2 della finale play-off di Divisione Regionale 1 contro il Basket Su Planu. La squadra di coach Longano arriva all’appuntamento di sabato con la vittoria fondamentale in gara- 1, arrivata dopo una partita equilibrata.