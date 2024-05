Giro d’Italia Tappa 14: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda  Il Trionfo di Ganna batte l’ingordigia di Pogacar

Percorso ondulato nella prima parte, con vento contrario e alcuni piccoli saliscendi che potrebbero rompere il ritmo, ma pianeggiante perlopiù nella seconda parte, altimetria molto modesta, solo 150 metri. Unica possibile incognita: il vento, ma non dovrebbe creare problemi Filippo Ganna percorre una cronometro perfetta, sia dal punto di vista stilistico della postura, sia dal punto di vista del disegno delle curve, al suo arrivo registra un tempo di 35:02, con 1:26 di vantaggio su Foss, suo compagno di strada, che era da poco riuscito a superare Affini. Brutta caduta invece, purtroppo, per Magnus Sheffield, suo compagno di squadra, durante una curva a destra molto tecnica, che gli sbrindella il pantaloncino, e gli lascia un’evidente escoriazione. Vedremo come affronterà la durissima terza settimana di questo Giro, a cominciare dal tappone più difficile di tutti che è proprio domani, Intanto, questa caduta gli fa perdere ogni speranza arrivando a 1:35 da Ganna Tadej Pogacar arriva a +0:29 da Filippo Ganna che si aggiudica la tappa, ma guadagna ulteriormente sugli altri uomini di classifica. Daniel Martinez perde il secondo posto nella classifica generale, superato da Geraint Thomas, e Antonio Tiberi guadagna 6 secondi su Ben ‘O Connor. Perdono tanto in termini di tempo Lorenzo Fortunato e Domenico Pozzovivo mentre Filippo Zana limita i danni pur perdendo qualcosa.

Cronometro individuale di 31,2 km attesissima quella di oggi. Leggermente ondulata, caratteristiche perfette per Filippo Ganna che qui spera di aggiudicarsi la tappa ma attenzione agli uomini di classifica, il leader Tadej Pogacar tenterà di incrementare il vantaggio nei confronti di chi lo segue nella classifica generale, mentre i suoi sfidanti cercheranno invece di guadagnare secondi preziosi, nonostante abbiano già distacchi importanti. Con una particolare attenzione ad Antonio Tiberi che cercherà di guadagnare posizioni nella classifica generale.