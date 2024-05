I Pronostici di MR SIMON: Le ultime scommesse della Serie A 2023/24

Sassuolo vs Cagliari - Domenica 19 maggio, ore 12:30 - Arbitro: Sign. Doveri Queste due squadre hanno pareggiato 10 volte su 17 gare disputate in Serie A. I rossoblù vinsero la gara di andata per due reti a uno, con rete decisiva di Lapadula al 94°. Sarà un’autentica finale salvezza. In 8 gare casalinghe contro il Cagliari, il Sassuolo non ha mai perso. I Sardi in trasferta hanno vinto poche gare, rendendo questa sfida molto fisica e nervosa. Vi proponiamo il segno X quotato a 3.30 (bet365). Risultato esatto: Sassuolo vs Cagliari 1-1, quotato a 6.50.





Inter vs Lazio - Domenica 19 maggio, ore 18:00 - Arbitro: Sign. Sacchi L'Inter, già scudettata, ospita una Lazio che non vince a San Siro contro l'Inter dal 2019. I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata per 21 volte in questa stagione. I biancocelesti hanno poche possibilità di successo contro i neo campioni d'Italia, secondo le statistiche. Vi proponiamo over 3.5 quotato a 2.75. Risultato esatto: Inter vs Lazio 3-0, quotato a 13.00.





Salernitana vs Verona - Lunedì 20 maggio, ore 18:30 - Arbitro: Sign. Di Bello La Salernitana ha già salutato matematicamente la Serie A, ma onora il campionato fino all'ultima giornata. L'ultima vittoria risale alla gara di andata contro il Verona. Gli ospiti hanno bisogno di punti per la salvezza matematica, ma la gara potrebbe riservare sorprese. Nell'ultima gara, la Salernitana ha imposto il pareggio alla Juventus di Allegri, quindi ci aspettiamo una sfida imprevedibile. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" SI quotato a 1.80. Risultato esatto: Salernitana vs Verona 1-1, quotato a 7.00.





Buon finale di stagione a voi appassionati di calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda. Dopo la fine del campionato di Serie A, continueremo a proporvi i nostri pronostici sportivi. Ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Appassionati di football, mancano solo 180 minuti al termine del campionato di Serie A Tim 2023/24. La giornata numero 37 è alle porte, pronta a emettere i restanti verdetti in vista del campionato europeo per nazioni. Entriamo nei numeri e nelle variabili delle gare più interessanti della giornata con la nostra TRIS.