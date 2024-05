Alghero, Alivavolley Under 13: Un trionfo inatteso nelle finali provinciali





"Non ci aspettavamo un risultato così, con un gruppo che disputava per la prima volta questa categoria," ha dichiarato coach Nieddu, visibilmente soddisfatta. Il successo delle giovani atlete è frutto di un impegno costante e di un'unità di squadra che ha trasformato una semplice avventura in un percorso di crescita e soddisfazione.





L'Under 13 della Alivavolley ha mostrato un notevole spirito di squadra, coesione e determinazione, qualità che hanno permesso loro di affrontare e superare ogni sfida. Questo traguardo, raggiunto contro ogni pronostico, rappresenta non solo un successo sportivo ma anche una testimonianza del valore della collaborazione e della dedizione. Il percorso delle ragazze di Alivavolley è stato possibile grazie al supporto di tutto lo staff tecnico, dei genitori e degli sponsor che hanno creduto nel progetto e hanno sostenuto la squadra in ogni fase del campionato.





"Ringraziamo tutto lo staff dell'Alivavolley, i genitori e gli sponsor," ha aggiunto Nieddu, sottolineando l'importanza di una rete di supporto solida e coinvolta. Ora, con lo sguardo rivolto alle finali provinciali, le giovani atlete dell'Alivavolley sono pronte a dare il massimo, continuando a inseguire i loro sogni con la stessa passione e lo stesso impegno che le ha portate fino a questo punto. L'intera comunità di Alghero è orgogliosa di loro e le sostiene in questa emozionante avventura.

