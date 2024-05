GF Andalas Strade Sarde, sabato una vigilia di lusso

Appuntamento al Caffè Marconi di Ittiri sabato alle 19:00. Domenica sarà la volta della corsa, allestita su un tracciato estremamente paesaggistico e tutto da scoprire lungo 139 km per 2.420 metri di dislivello. Il percorso cicloturistico sarà invece di 50 km, aperto anche a mtb, gravel e E-bike. Partenza unificata alle ore 9:00 dai Bastioni Colombo, sede anche dell’arrivo e del villaggio gara dove saranno posizionati tutti i vari servizi. Le iscrizioni alla manifestazione sono ancora aperte, si può provvedere entro giovedì al costo di 45 euro, oppure direttamente ai tavoli della segreteria nel weekend, sabato dalle 15:30 alle 19:30 oppure domenica dalle 6:30 alle 8:00. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti e di ogni categoria e per il vincitore ai vari GPM e traguardi volanti lungo il percorso. Per informazioni: Asd Cannedu Ittiri, https://www.stradesarde.it/

Prologo di grandissimo prestigio per la Granfondo Andalas Strade Sarde di domenica prossima, la gara amatoriale di Alghero che alla sua prima edizione agonistica sta raccogliendo un numero clamoroso di adesioni. Grazie anche all’interesse che circonda l’evento nel suo insieme, impreziosito dalla presenza quale testimonial del due volte campione del mondo Gianni Bugno. E proprio Bugno sarà il protagonista della serata di vigilia, un incontro aperto al pubblico e moderato da Giovanna Scanu e Lucio Masia, nel quale l’iridato racconterà la sua carriera e il suo rapporto con le due ruote prima di prendere parte, da non competitivo, alla prova della domenica.