Gli allievi dell'Alghero campioni regionali

“Devo ringraziare in primis i ragazzi per aver ottenuto un risultato, attraverso la costanza e l'impegno, portando con fierezza la maglia ed i colori di Alghero sul petto, ogni domenica in ogni campo. Personalmente sono felice di aver fatto qualcosa di così importante e di averlo fatto per questi colori e ringrazio la società per avermi affidato la guida dei giovani in questi 11 anni. Sono felice di aver scritto queste pagine importanti, con impegno e umiltà” afferma Serra. Ora per i giovani giallorossi ci sono le fasi finali nazionali, un'esperienza sportiva di altissimo valore che vedrà l'Alghero rappresentare la Sardegna. Nella prima fase i giallorossi incontreranno in un triangolare i vincitori del Piemonte (Alpignano) e quelli della Lombardia (la vincente tra Varesina e Alcione, prossime ad incontrarsi).

Risultato importante a livello giovanile per l’Alghero che conquista il titolo regionale con l'Under 17 (Allievi). Nella finale andata di scena domenica, presso il centro Federale a Sa Rodia, i ragazzi allenati da mister Adriano Serra, hanno vinto finale contro la Sigma Cagliari con il risultato di 4- 2. La vittoria è arrivata nei tempi supplementari e porta le firme di Mura A. (tripletta per il giovane 2007) e Manuel Sanna. Un traguardo arrivato per la seconda volta nel giro di tre anni per i giallorossi che nel 2021/22 vinsero il primo titolo e che nella passata stagione hanno sfiorato la finale. Artefice di questo doppio successo, sempre il giovane tecnico algherese Adriano Serra che bissa così un obiettivo prestigioso nel panorama regionale.