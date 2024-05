La Sottorete Alghero trionfa nell'ultima gara del campionato di prima divisione di pallavolo e vola ai playoff

Gli spettatori presenti al Palazzetto dello Sport di Tempio hanno assistito a una performance eccellente della squadra di Alghero, che ha dimostrato forza e coordinazione, vincendo i set con i punteggi di 25/13, 25/11 e 25/8. Con una stagione quasi impeccabile, avendo registrato una sola sconfitta, la Sottorete Alghero si è confermata una delle formazioni più competitive del campionato.





La vittoria di sabato non è stata solo un trionfo sportivo, ma anche il simbolo di un impegno costante e della passione che anima il team e il suo staff tecnico. Ora, il focus si sposta sui playoff: sabato 18 maggio, la Sottorete Alghero affronterà la Timeout Olbia in una semifinale secca che promette scintille. Questo incontro sarà decisivo per il passaggio alla fase finale del torneo, un obiettivo ambito e alla portata dei ragazzi di mister Granese vista la forma attuale della squadra.

La Sottorete Alghero ha chiuso in grande stile la stagione regolare del campionato di prima divisione provinciale della pallavolo sarda, battendo l'A.S.D. Tempio Volley con un netto 3-0 nella partita di sabato 11 maggio.