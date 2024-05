Sassari: Euforia e colpi da maestro al Fight Club Championship

Il team Tarantini ha brillato, concludendo la serata con tre vittorie e due pareggi su sette incontri. La competizione ha unito le principali scuole di MMA della regione, trasformando l'evento in una vera e propria celebrazione delle arti marziali. Il match clou della serata ha messo di fronte Gabriele Pagano del Tarantini e Edoardo Secci del CL Team. In un incontro che ha mantenuto tutti sul filo della tensione fino all'ultimo secondo, i due combattenti hanno dimostrato perché sono considerati le punte di diamante dei loro club.





Pagano, con un background solido in muay thai, ha esibito una maestria tecnica superba, tenendo testa a un Secci aggressivo e determinato. Nonostante l'intensità dello scontro, i giudici hanno decretato un pareggio, riconoscendo l'equilibrio delle forze in campo. Francesco Biosin del Tarantini e Cristiano Monti del No Rules Team hanno offerto un vero spettacolo di lotta, calci e boxe, con Biosin che ha mostrato un controllo superiore, guadagnandosi la vittoria finale. Davide Scardaccio, un altro guerriero del Tarantini, nonostante l'impegno e la passione, ha ceduto la vittoria a Federico Orrù del Wolf Pack di Cagliari in un match ricco di azione che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Andrea Macis, protagonista di due incontri per il Tarantini, ha dapprima pareggiato con Simone Brundu dell'Agoghè di Teulada, per poi tornare nella gabbia e vincere contro Federico Spanu della Ronin Academy, mostrando grande resistenza e abilità tecnica. In un altro incontro emozionante, Francesco Piluzza del Tarantini ha dominato Alessandro Simula del CL Team, imponendosi per sottomissione dopo tre round di alta tensione. Infine, Nicola Pontrandolfo, nonostante una prestazione tecnica di rilievo, ha dovuto arrendersi a Riccardo Frau del CL Team, che ha conquistato la vittoria per sottomissione nel primo round. Questo evento, svolto sotto l'egida della Federkombat, non solo ha dimostrato l'eccellenza e il coraggio dei giovani atleti, ma ha anche sottolineato l'importanza del Fight Club Championship come piattaforma di crescita e sviluppo per le arti marziali miste in Sardegna. Con squadre e talenti così promettenti, il futuro dell'MMA nell'isola è senza dubbio brillante.

Sabato notte, il centro sportivo Tarantini si è trasformata nel cuore pulsante delle arti marziali miste in Sardegna. La 14esima edizione del Fight Club Championship ha visto i migliori giovani talenti dell'MMA sarda scendere nell'ottagono per una serie di incontri che hanno lasciato il segno.