Amatori Rugby Alghero, trionfo in Serie C e festa grande per l'Under 14





Partendo dalle giovanili, il raduno regionale Under 14, ospitato al campo "L'Arena del Sole" di Sassari dai Bulldog Sassari, è stato un vero e proprio spettacolo di sportività e integrazione. Sei società provenienti da tutta la Sardegna, tra cui Bulldog Sassari, Amatori Alghero, Olbia dal nord e Capoterra, Sinnai e Cagliari dal sud, hanno dato vita a un evento che ha superato i confini della competizione tradizionale.





I giovani rugbisti sono stati mischiati in squadre per creare due selezioni del nord e due del sud, giocando partite incrociate in un clima di festosa competizione. Un bellissimo esempio di come lo sport possa unire, mettendo da parte le rivalità di club per celebrare il gioco del rugby.





Spostandoci ai grandi, la squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero ha concluso la sua stagione in Serie C con una brillante vittoria esterna sui Bulldog Rugby Sassari. Con un punteggio di 34 a 11, l'Amatori non solo ha vinto la partita ma ha anche assicurato la conquista del campionato regionale, grazie anche al punto di bonus offensivo ottenuto con quattro mete.





Questo successo non è solo il frutto dell’impegno di una singola partita, ma il risultato di una stagione di duro lavoro, strategia e spirito di squadra. Un plauso speciale va all’allenatore Matteo Toniolo, assistito da Danilo Canu e Giovanni Bonetti, che hanno saputo guidare un gruppo eterogeneo di giovani promesse e veterani esperti verso il successo. La vittoria è anche merito degli accompagnatori e degli organizzatori che, partita dopo partita, hanno supportato la squadra in ogni aspetto logistico e motivazionale.





Questo finale di stagione rappresenta un capitolo importante per l'Amatori Rugby Alghero, segnando un punto di svolta sia per la prima squadra che per il settore giovanile. L'entusiasmo e la passione dimostrati in campo promettono bene per il futuro del club, che si conferma un punto di riferimento per il rugby in Sardegna. Con queste vittorie, l'Amatori Rugby Alghero chiude la stagione con il sorriso e con la certezza di aver lasciato un'impronta indelebile nei cuori dei suoi tifosi e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di seguire le sue gesta sportive. Complimenti ai campioni di oggi e di domani!

In una giornata ricca di emozioni per il rugby sardo, l'Amatori Rugby Alghero si è distinto sia nei campionati giovanili che in Serie C, regalando ai propri tifosi momenti di gioia pura e un finale di stagione da incorniciare.