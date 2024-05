Colpo di scena ai playoff: Aquila Trento sconfigge Olimpia Milano all'ultimo respiro

Alla ripresa delle ostilità, l’Aquila Trento (certamente consapevole della posta in palio) pian piano si rifaceva sotto, portando il match prima sul -4 e successivamente chiudendo il secondo quarto sul risultato di 43-43 che era un esito difficilmente pronosticabile per come si era posto il match all’inizio della prima frazione. Al rientro delle squadre dopo l’intervallo lungo, avvio sicuramente di pregevole fattura da parte delle due formazioni in campo che giocavano a “rincorrersi” nel punteggio, cercando di superarsi vicendevolmente. Con il trascorrere dei minuti, tuttavia, la formazione bianconera “piazzava” un break di 8-0, che non solo coglieva di sorpresa l’intero roster lombardo, ma che consentiva ad Alviti e compagni di affrontare l'ultimo periodo del match con 5 di vantaggio (64-69 al 30º minuto di gioco). In merito a quest'ultima parte della gara, essa era caratterizzata da una Aquila Trento che provava a cercare l’allungo decisivo (prontamente soffocato dalla formazione meneghina) e da un Olimpia che, proprio negli ultimissimi istanti, sembrava “sorpassare” la formazione allenata dall’ottimo mister Paolo Galbiati (84-83 a pochissimi istanti dal fischio di sirena che decretava la fine delle ostilità). Match che, purtroppo per i colori biancorossi, aveva un esito negativo negli ultimi secondi della gara, quando (come abbiamo precedentemente detto) Baldwin realizzava il canestro più importante del match che consentiva alla compagine trentina di portare a casa la gara sul risultato di 85-84 a proprio favore. In chiusura desideriamo ricordare ai nostri lettori il prossimo appuntamento della Serie. Questo verrà disputato, sempre all'Unipol Forum, martedì 14 maggio 2024 alle ore 20.00.

Dopo la chiusura della Regular Season, una grandissima sorpresa è accaduta nel primo turno dei playoff del massimo campionato di basket. La fortissima Olimpia Milano viene, infatti, sconfitta - poche ore fa - all’Unipol Forum per 84-85 dall’ostica Aquila Trento al termine di un match molto combattuto e avvincente. Una partita, svoltasi nell’impianto sportivo meneghino, ricca di colpi di scena (canestro di Kamar Baldwin a due secondi dalla fine delle ostilità), in cui gli uomini di coach Messina hanno condotto il match in vantaggio anche di 13 punti (divario maturato nel corso del primo quarto), subendo - in seguito - la “rimonta” trentina che costringe, a tutt’oggi, la formazione lombarda ad “inseguire” per portare a casa il pass che le permetta di continuare il sogno Scudetto. In merito alla gara, dopo un promettente inizio da parte delle due compagini in campo, l’Olimpia incominciava a “macinare” la sua ottima pallacanestro, che permetteva, al roster capitanato dall’esperto Niccolò Melli, di conseguire un piccolo vantaggio (24-17) il quale era il preludio di ciò che sarebbe stato fino al fischio di sirena del primo periodo. In questa parte di gara Milano - forte del suo incredibile roster - “allungava”, infatti, nel punteggio, portando il divario tra le due compagini sul risultato di 30-17 e chiudendo la prima frazione di gioco sul 32-21 che certamente davano alle “scarpette rosse” ottime chance di vittoria al termine della contesa.