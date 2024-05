A Milano netta sconfitta per un Cagliari dimesso. La salvezza tutta da conquistare

Poi nel secOndo tempo appena la squadra si è allungata e gli accoppiamenti sono apparsi sproporzionati rispetto alla velocità di Leao e dei velocisti messi in campo da Pioli, non c’è stata più partita. Per compensare il divario tecnico evidente tra le due squadre occorreva più aggressività e un peso diverso in attacco. Shomurodov non l’ha mai presa e Luvumbo, forse condizionato da un problema muscolare, è sparito dalla scena. A nulla è servito il gol di Nandez sul 3-0. L’ingresso di Oristanio, Azzi e di Lapadula hanno dato una iniezione di energia e un po’ di fiducia per rilanciare qualche speranza di riaprire la partita.





Ma dopo aver fallito il gol del 3-2 i troppi errori in fase di passaggio e possesso palla hanno regalato praterie per il contropiede del Milan che ha ringraziato e portato a casa tre punti con 5 gol nel tabellino. Per Ranieri e i suoi uomini ora occorre resettare e preparare le due partite che mancano alla conclusione del campionato. La squadra si giocherà tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima gara in programma in casa con la Fiorentina. A partire da domani testa al Sassuolo. Ora tocca a Ranieri trovare le energie fisiche e nervose per affrontare questo finale di campionato dove non sarà concesso sbagliare. Il Cagliari sarà padrone del suo destino. La tifoseria è unita e si fida di Claudio Ranieri. La risposta ora spetta ai giocatori e ogni particolare potrà determinare il risultato finale. Ci sarà da soffrire e questo era previsto. Ma la salvezza è dietro l’angolo.

Troppo Milan per questo Cagliari. La pratica salvezza è ancora rimandata. Potrebbe essere decisiva la partita in calendario domenica, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. I rossoblù non sfruttano le occasioni in contropiede create da Luvumbo e giocano sotto ritmo pur restando compatti e subendo poco. Si poteva azzardare qualcosa di diverso in un clima surreale per la contestazione dei tifosi nei confronti della società. Il gol dei rossoneri è il frutto di una giocata occasionale. In realtà i cagliaritani hanno sofferto sulle corsie esterne ma per circa un’ora sono rimasti in partita.