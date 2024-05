Extratime di Mr Simon: Quasi un punteggio tennistico a San Siro

Nella ripresa, Leao ha messo in grande difficoltà i Sardi e, al minuto 60', ha servito Pulisic che ha raddoppiato il punteggio. Tre minuti dopo, Nandez ha riaperto la partita su assist di Zappa, ma il tentativo di rimonta è durato poco. Al 74', Reijnders ha infatti siglato il 3-1 con un tiro potente da fuori area. Nel finale, i rossoneri hanno dilagato in contropiede con Leao e, infine, Pulisic, portando il punteggio finale a un roboante 5-1. E ora, chi avrà il coraggio di dirlo a Mr Ranieri? Come si dice nel calcio: "Chi vince festeggia, chi perde spiega". È evidente che i rossoblù, dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime due partite e aver avuto un girone d'andata disastroso, in particolare nei match diretti contro Udinese ed Empoli, hanno lasciato per strada almeno quattro punti cruciali.





Nel calcio, si paga tutto prima o poi, e ora Ranieri è costretto a giocarsi la stagione nella prossima trasferta contro il Sassuolo. La squadra è piena di paure e raramente ha mostrato la determinazione necessaria per mantenere la categoria. La matematica non è un'opinione: attualmente i Rossoblù sono sestultimi con 33 punti, solo quattro punti sopra il Sassuolo e tre sopra l'Udinese. È imperativo raggiungere i 36 punti, ovvero ottenere una vittoria nelle prossime due partite, e potrebbe non bastare. Abbiamo visto ottime prestazioni da questa squadra, che ora deve decidere in quale categoria vuole giocare la prossima stagione.

Per i ragazzi di Ranieri, questa è stata la 17ma sconfitta in campionato. Privi di Augello e Gaetano, entrambi squalificati, Ranieri ha optato per un 4-5-1, schierando Obert e Prati dal primo minuto. I rossoneri, presentatisi con un tridente offensivo, hanno preso il comando verso la fine del primo tempo, precisamente al 36' con un gol di Benaccer, seguito da un batti e ribatti in area di rigore.